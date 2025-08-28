Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Bay cùng Không quân Việt Nam trước ngày trọng đại của dân tộc

Nguyễn Minh

TPO - Sáng nay, 28/8, đội hình 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện chuyến bay huấn luyện mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Phóng viên báo Tiền Phong may mắn được có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.

54a012257073fb2da262.jpg
Xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) lúc 10h45, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội.
a3823d075f51d40f8d40.jpg
Trong mỗi đội hình, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các trực thăng bay phía sau treo cờ Tổ quốc.
39ea886eea3861663829.jpg
Mười chiếc trực thăng Mi bay theo đội hình 1-3-3-3 khi tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội vào sáng nay, 28/8.
2683db06b950320e6b41.jpg
Những lá cờ có kích thước 20m2, chiều dài 5,4m, rộng 3,6m.
d4159390f1c67a9823d7.jpg
Những lá cờ có kích thước 20m2, chiều dài 5,4m, rộng 3,6m.
224842cd209babc5f28a.jpg
Dây cáp dài 8m sẽ được cố định vào móc treo ngoài trực thăng cùng quả đối trọng nặng 120kg, đảm bảo cho dây treo cờ căng, thẳng, giữ trạng thái cờ bay đẹp khi trực thăng bay với tốc độ 80-120km/h.
543bd8bfbae931b768f8.jpg
Hình ảnh này là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
e5b212367060fb3ea271.jpg
Trực thăng bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.

Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nguyễn Minh
#Quốc khánh 2/8 #Cách mạng Tháng Tám Thành Công #A80 #80 năm Quốc khánh #Quân chủng Phòng không - Không Quân #Quảng trường Ba Đình

