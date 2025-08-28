Bay cùng Không quân Việt Nam trước ngày trọng đại của dân tộc

TPO - Sáng nay, 28/8, đội hình 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện chuyến bay huấn luyện mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội, chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Phóng viên báo Tiền Phong may mắn được có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.
Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.
Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.