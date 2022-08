Bắt tên trộm cướp xe bỏ trốn sau va chạm giao thông

TPO - Chiều 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã bắt khẩn cấp Lê Văn Chuột (SN 1996, tạm trú ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/8, người dân tại ấp Sơn Lang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang báo tin bị một đối tượng trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đối tượng đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô tẩu thoát.

Khi đến Quốc lộ 53, xe của đối tượng va chạm với xe mô tô của một người dân đang lưu thông trên đường. Ngay sau đó, đối tượng lập tức dùng hung khí đe dọa, cướp lấy xe mô tô của người bị va chạm giao thông rồi bỏ trốn hướng về Duyên Hải.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cầu Ngang khẩn trương phối hợp Công an tỉnh và Công an các huyện lân cận lập tức triển khai các biện pháp công tác điều tra, xác minh, truy bắt hung thủ.

Xác định nghi phạm là Lê Văn Chuột (SN 1996, hộ khẩu xã Hòa Minh, huyện Châu Thành; tạm trú ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP Trà Vinh), bằng các biện pháp công tác, trưa 25/8, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an xã Long Đức phát hiện, bắt giữ Lê Văn Chuột tại nơi y tạm trú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Chuột, Công an tạm giữ 1 xe mô tô, 1 biển số xe 84B1-02322, 1 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.