Bắt quả tang hàng chục con bạc lắc tài xỉu tại quán cà phê

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh và thị xã Duyên Hải vừa bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê, thu giữ hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 88 triệu đồng trên người các đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh và Công an thị xã Duyên Hải bất ngờ kiểm tra quán cà phê Anh Vy (ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) do Nguyễn Văn Linh (39 tuổi, ngụ ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 20 người đang đánh bạc trái phép dưới hình thức lắc tài xỉu. Các đương sự có độ tuổi từ 22 đến 58 tuổi, hộ khẩu thường trú ở các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) và tỉnh Đồng Nai, Hậu Giang.

Tang vật tạm giữ gồm 9 hột xí ngầu, hơn 20 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 88 triệu đồng trên người các đương sự, 21 điện thoại di động, 14 xe mô tô và 1 máy game bắn cá.

Qua làm việc, bước đầu các đương sự khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Văn Linh đứng ra tổ chức và ăn chia tiền 'xâu' với Lâm Quốc Việt (28 tuổi, ngụ ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành), mỗi ván cược từ vài trăm nghìn đồng đến 6 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.