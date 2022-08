Xóa ổ nhóm đánh bạc giao dịch số tiền hơn 40 tỉ đồng

TPO - Qua đấu tranh, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề từ cuối tháng 7/2022 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 19/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt 18 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan; đồng thời làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 40 tỉ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn bằng hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội zalo, facebook, telegram và các phần mềm tính điểm lô, đề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đồng thời nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 18h30 ngày 15/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triển khai đồng loạt 18 tổ công tác tiến hành bắt giữ, khám xét nhà ở của 18 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 28 điện thoại di động, 18 thẻ ngân hàng các loại, 21 cáp đề và 125 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 15/8 là 1.609.000.000 đồng; số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề từ cuối tháng 7/2022 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 40 tỉ đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc trú trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng phục vụ đấu tranh, mở rộng chuyên án và khởi tố các đối tượng theo quy định pháp luật.