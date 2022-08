Giả vờ mua xe, xin chạy thử rồi… đem bán

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo (SN 1999, ngụ ấp Đại An, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/7, Nguyễn Bảo lên mạng xã hội và thấy một tài khoản Facebook đăng bán xe mô tô, có kèm theo số điện thoại. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, chiều cùng ngày Bảo liên hệ và giả vờ hỏi mua xe. Sau khi trao đổi, Bảo biết được chủ xe mô tô là chị T (ở ấp Định Phú Tân, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) kêu bán với giá 23 triệu đồng. Để thực hiện hành vi, Bảo yêu cầu xem trực tiếp chiếc xe và được chủ sở hữu đồng ý. Cùng ngày, Bảo thuê xe ô tô đến xem xe để tạo lòng tin, Bảo giới thiệu là mình làm nghề mua bán xe ở huyện Châu Thành. Sau khi xem xe xong, Bảo đề nghị chạy thử để kiểm tra và được chủ xe đồng ý. Ngay sau đó, Bảo lấy xe và chạy đến xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long rồi đem bán cho một người không rõ họ tên với giá 8 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo của chị T, lực lượng Công an khẩn trương điều tra, xác minh thông tin vụ việc. Bằng các biện pháp công tác, cơ quan Công an phát hiện và mời Bảo về làm việc. Tại cơ quan Công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Bảo có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Bắt hai đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng Cảnh Kỳ