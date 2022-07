Kẻ giết người tình chị gái khai gì?

TPO - Nguyễn Tấn Lộc, can phạm gây ra vụ giết người tình của chị gái bước đầu đã khai nhận động cơ gây án.

Chiều 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, qua làm việc với Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, Lộc trình bày: Do biết hành vi là sai, không thể thoát tội nên đã đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, đêm 26/7, cơ quan công an tiếp nhận tin báo xảy ra vụ giết người tại một khu nhà trọ ở khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh. Nạn nhân là anh H.T.A (SN 1994, ngụ khóm 7, phường 6, TP Trà Vinh) đã tử vong trên đường đi cấp cứu, riêng thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lập tức lực lượng cảnh sát các đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, lực lượng chức năng nhanh chóng được huy động, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp truy bắt thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Đến chiều 27/7, đối tượng Lộc đã đến Công an phường 5, TP Trà Vinh đầu thú. Tại đây, Lộc khai nhận: Biết được sự việc H.T.A thường xuyên cự cãi, đánh chị H (chị ruột của Lộc), đêm 26/7, nhận được thông tin chị H đang ở nhà trọ nêu trên và tiếp tục bị làm phiền.

Nảy sinh ý định trả thù, Lộc đem theo dao tìm đến phòng trọ của chị H. Khi vừa đến, phát hiện H.T.A đang điều khiển xe mô tô từ khu trọ ra. Lộc chặn đường, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người A, thấy A bỏ chạy và chảy nhiều máu nên Lộc rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.