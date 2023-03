Bắt quả tang 12 đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke ở Gia Lai

TPO - Kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hoàng Châu ở làng Doch Ia Krót, lực lượng công an phát hiện có 12 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 3/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Grai kiểm tra hành chính tại quán karaoke Hoàng Châu (thuộc làng Doch Ia Krót, xã Ia Krái, huyện này) do Hoàng Thanh Phi (SN 2001, trú xã Ia Krái) làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng Vip 1 và phòng Vip 4, Công an phát hiện 12 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 đĩa sứ màu trắng, 2 ống hút màu trắng, 2 gói nilon, 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền được cuốn tròn thành dạng ống hút. Các đối tượng khai nhận là ma túy dạng khay và thuốc lắc mua của Huỳnh Quốc Dũng (SN 1994; trú tại tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và Lương Tiến Dũng (SN 1988, trú phường Hội Phú, TP.Pleiku) về sử dụng.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Huỳnh Quốc Dũng và Lương Tiến Dũng.

Tại nơi ở của Lương Tiến Dũng, công an phát hiện có 4 gói nilon chứa ma túy dạng khay (ketamine), tổng khối lượng 51,4 gam; 132 viên thuốc lắc (MDMA), tổng khối lượng 48,4 gam; 1 vật thể có hình dạng giống súng và 10 viên đạn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý.