Hàng chục nam nữ 'bay lắc' trong quán karaoke

TPO - Tại cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke Vệ Hào, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP 1, VIP 4 và VIP 5 có 22 đối tượng (trong độ tuổi từ 20 tuổi đến 42 tuổi) đến từ nhiều tỉnh đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vào lúc 0 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác và lực lượng Công an huyện Châu Thành, kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống, karaoke Vệ Hào, tại ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, do Huỳnh Văn Tiền (SN 1982, ngụ tại xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng có 22 đối tượng (độ tuổi từ 20 tuổi đến 42) ngụ tại các tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đồng Nai, Bắc Kạn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ 6 túi nhựa bên trong có chứa chất nghi là ma túy; 1/2 viên nén màu hồng nghi là chất ma túy; 3 đĩa sứ hình tròn bên trên có dính chất bột nghi là ma túy, nhiều tang vật khác có liên quan và 13 xe mô tô.

Qua kiểm tra nhanh chất ma túy trong người, tất cả 22 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được CQĐT củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.