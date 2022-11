Khởi tố quản lý quán karaoke cảnh giới cho dân chơi 'bay lắc'

TPO - Đối tượng Huỳnh Bùi Hậu Anh được giao làm quản lý quán karaoke TK và biết khách sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn cắt cử nhân viên đóng cửa, tắt đèn bên ngoài để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 29/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Bùi Hậu Anh (29 tuổi, trú Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào rạng sáng 13/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Thanh Khê đã tiến hành khám xét quán karaoke TK nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Lúc này tại 7 phòng có 67 khách đang hát, trong đó 4 phòng bị phát hiện có ma túy hàng khay ketamine trên bàn tiệc.

Toàn bộ 67 người, gồm nhân viên, khách hát sau đó được đưa về trụ sở công an quận Thanh Khê làm việc. Qua thử test nhanh thì có 57 người dương tính với chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Bùi Hậu Anh được giao làm quản lý quán karaoke TK và biết khách sử dụng trái phép chất ma túy trái phép nhưng vẫn cắt cử nhân viên đóng cửa, tắt đèn bên ngoài để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Công an quận Thanh Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Huỳnh Bùi Hậu Anh cũng như các đối tượng liên quan vụ việc.