Bắt nhóm thanh tra giao thông và chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ

TPO - Ngày 5/5, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can là cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 5 bị can là chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn, liên quan trong vụ án đưa, nhận hối lộ.