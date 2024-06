Bắt người vận chuyển trái phép hơn nửa triệu USD qua biên giới

TPO - Công an tỉnh An Giang đã mật phục, bắt giữ người đàn ông vận chuyển trên 530.000 USD, tương ứng hơn 1,3 tỷ đồng qua biên giới Campuchia.

Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự La Văn Thuận (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, khoảng 4h ngày 12/6, lực lượng chức năng nắm thông tin khu vực vành đai biên giới thuộc thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) có một người vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới Campuchia.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh An Giang đã mật phục và bắt La Văn Thuận đang điều khiển xe máy BKS 67G1-758.32, trên xe có 1 túi nylon màu đen.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi có nhiều thếp USD, với tổng giá trị 530.150 USD (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng).

Làm việc với cơ quan Công an, Thuận khai nhận, số USD trên được thuê chở để giao một đối tượng lạ mặt mang sang Campuchia tiêu thụ. Nếu vận chuyển trót lọt, Thuận sẽ được trả tiền công.