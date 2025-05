Bất ngờ từ Noo Phước Thịnh và Hồ Hoài Anh

TPO - Hơn 35 ca khúc được trình diễn liên tục trong gần 3 tiếng, Noo Phước Thịnh đánh dấu sự trở lại của mình với live concert quy mô tại hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Live show còn có sự góp mặt của các khách mời MONO, Quân A.P và Hồ Ngọc Hà. Hồ Hoài Anh là giám đốc âm nhạc của live show.

3 tiếng thăng hoa của Noo Phước Thịnh

Tối 1/5 tại không gian ngoài trời bên hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), Noo’s Chill Night The Concert diễn ra trước sự tham dự của hơn 6.000 khán giả. Được tổ chức trong điều kiện thời tiết lý tưởng, không khí mát mẻ, trời trong, đêm nhạc đánh dấu live concert đầu tiên của Noo Phước Thịnh sau 8 năm kể từ live show tại Hà Nội năm 2017.

Mở màn bằng mashup Mất em - I don’t believe in you - Really love you trong ánh hoàng hôn bên hồ, nam ca sĩ mang đến chuỗi biểu diễn liên tục với hơn 35 ca khúc xuyên suốt 3 giờ đồng hồ.

Toàn bộ chương trình gồm hơn 30 tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, phối mới hoàn toàn dưới bàn tay của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh cùng phần chơi live của ban nhạc Be.N Band.

Khán giả được sống lại những bản hit gắn liền với tên tuổi Noo Phước Thịnh trong 15 năm qua như Xa em, Xin lỗi em, Chợt thấy em khóc, Chờ ngày mưa tan, Giá như, Giã từ trong cơn mưa, Định mệnh, Yêu một người sao buồn đến thế, bên cạnh các ca khúc mới như Yêu phải như vậy, Ánh sao và bầu trời, Thương. Loạt tiết mục trải dài từ pop ballad đến R&B, jazz, cùng những phần vũ đạo sôi động, cho thấy nam ca sĩ vẫn giữ vững phong độ và bản lĩnh sân khấu sau 17 năm hoạt động nghệ thuật.

Sân khấu thiết kế ấn tượng với hệ thống LED cỡ lớn, tạo hình cách điệu chữ “N” - tên gọi Noo. Không chỉ là nơi biểu diễn, sân khấu được nam ca sĩ ví như “vườn địa đàng”, nơi anh gọi khán giả là “các thiên thần, thiên sứ”.

Mỗi ca khúc vang lên đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, tiếng reo hò không ngớt. Xen kẽ giữa các tiết mục là những khoảnh khắc giao lưu gần gũi của Noo Phước Thịnh với người hâm mộ.

Màn kết hợp bất ngờ giữa Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh

Không chỉ có những tiết mục solo, phần kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và các khách mời cũng tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc. Ba nghệ sĩ khách mời gồm Quân A.P, MONO và Hồ Ngọc Hà mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, góp phần tạo nên tổng thể đêm diễn đa màu sắc.

Quân A.P là người mở màn phần kết hợp, cùng Noo Phước Thịnh thể hiện liên khúc Em đã thương người ta hơn anh - Bông hoa đẹp nhất. Cả hai diện trang phục trắng, xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh được ví như “hai hoàng tử”, mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng.

“Đứng hát cùng anh Noo là một áp lực lớn. Anh hát hay, lại còn đẹp trai. Nhưng được mời tham gia live concert của anh là vinh dự,” Quân A.P chia sẻ.

Ở phần sau của chương trình, MONO xuất hiện trong tiết mục Chạm khẽ tim anh một chút thôi - một trong những bản hit lớn của Noo Phước Thịnh. Dưới sự hỗ trợ và dẫn dắt của đàn anh, MONO mang đến phần thể hiện tình cảm, giàu cảm xúc, cho thấy sự nỗ lực và tiến bộ trong giọng hát.

“Với Noo, MONO là người em tài năng, lễ phép, ngoan ngoãn. Những điều đó chính là lý do khiến bạn ngày càng được yêu mến", Noo Phước Thịnh nhận xét.

Nam ca sĩ cho biết việc chọn các khách mời thể hiện lại những bản hit của mình không chỉ là lời tri ân mà còn là cách anh trao cơ hội để các ca khúc được nhìn từ góc độ khác. “Noo muốn mỗi nghệ sĩ sẽ khai thác được một phiên bản mới cho những bài hát đã quen thuộc".

Phần kết hợp bùng nổ nhất trong đêm là màn song ca của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà qua mashup Tình đầu quá chén - Catch me if you can. Hai ca khúc từng gây tiếng vang trong chương trình Anh trai say hi được thể hiện với bản phối mới lôi cuốn.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện lộng lẫy, kết hợp cùng Noo trong phần trình diễn vũ đạo sôi động, khiến không khí tại khán đài bùng nổ. Nhiều khán giả đứng lên nhún nhảy, cổ vũ cuồng nhiệt theo từng giai điệu.

Đặc biệt, tại đêm nhạc này, Noo Phước Thịnh cũng lần đầu giới thiệu ca khúc mới Người bình thản kẻ nặng lòng - sáng tác của Phát Huy T4. Dù mới lần đầu biểu diễn, bài hát nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả.

Kết thúc chương trình là chuỗi bản hit Những kẻ mộng mơ, Có hẹn với thanh xuân và Tôi là một ngôi sao, kết hợp màn pháo hoa mãn nhãn, khép lại đêm nhạc trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn thị giác.