Bất ngờ hình ảnh Việt Nam trên trang bìa tạp chí nổi tiếng

TPO - Trong số phát hành tháng 7- 8/2025, National Geographic Traveller (UK) - một trong những tạp chí du lịch danh giá và có ảnh hưởng nhất toàn cầu đã chọn Việt Nam làm điểm nhấn nổi bật trên trang bìa với tựa đề: “Uncover the best of Vietnam”, tạm dịch: Khám phá những điều tuyệt vời nhất của Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào đối với du lịch Việt Nam mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình vươn ra thế giới, khi hình ảnh đất nước hình chữ S được giới thiệu đầy cuốn hút qua ống kính của những cây bút và nhiếp ảnh gia hàng đầu. Trong lời giới thiệu xuất hiện trên trang bìa, các biên tập viên của tạp chí National Geographic Traveller dẫn dắt độc giả khám phá một Việt Nam đa sắc màu, nơi có những dãy núi mờ sương ở miền Bắc, những bãi biển cận nhiệt đới đầy nắng gió miền Trung, và các thành phố từng là kinh đô của những triều đại vàng son. Ấn phẩm được phát hành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng khiến bức tranh Việt Nam hiện đại trở nên sâu sắc hơn: Một đất nước đã đi qua đau thương để vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Tạp chí đánh giá Việt Nam đang từng bước chuyển mình từ điểm đến yêu thích của dân du lịch bụi trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành du lịch toàn cầu. Hạ tầng phát triển, các dự án du lịch quy mô, sự hiện diện của Michelin Guide và một nền ẩm thực đang “gây sốt” khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều tầng lớp du khách, từ người ưa khám phá đến giới sành ăn và tìm kiếm trải nghiệm cao cấp. Tuy số lượng khách quốc tế vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, nhưng theo tạp chí National Geographic Traveller, chính sự nguyên sơ, bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử lại là điểm cộng nổi bật của Việt Nam. Từ những buổi trekking cùng người dân tộc ở Mai Châu, lớp học nấu ăn tại cố đô Huế, đến các khu chợ truyền thống hay các bữa ăn đường phố thơm lừng cho thấy Việt Nam chinh phục du khách không chỉ bằng cảnh đẹp mà còn bằng trải nghiệm chân thật và đầy cảm xúc. "Với một đất nước đang ở thời điểm chín muồi để khám phá, câu chuyện trang bìa tháng này tập trung vào những trải nghiệm thể hiện sự đa dạng vô tận của Việt Nam", tạp chí National Geographic Traveller viết. Câu chuyện về Việt Nam mở ra ở trang 66 bằng một bức ảnh ấn tượng về công viên địa chất Non Nước Cao Bằng. Các điểm đến nổi bật khác cũng được giới thiệu trong ấn phẩm bao gồm Mũi Né - nổi tiếng với bãi biển vàng, làng chài rực rỡ sắc màu và ẩm thực địa phương độc đáo, cùng với Vịnh Hạ Long, Hà Nội và TPHCM. Việc xuất hiện trên bìa của một tạp chí du lịch hàng đầu thế giới là lời khẳng định mạnh mẽ cho tiềm năng của du lịch Việt Nam, đồng thời là cơ hội quý giá để quảng bá hình ảnh đất nước đến với hàng triệu độc giả quốc tế. Khi những trải nghiệm bản địa, chân thực và giàu cảm xúc đang được săn đón, Việt Nam chính là điểm đến mang đậm "linh hồn" của châu Á, vừa huyền bí, vừa gần gũi, và luôn sẵn sàng chào đón thế giới bằng trái tim rộng mở. Hồng Nhung Theo National Geographic