Bất ngờ danh tính doanh nghiệp ngoại mua 25% cổ phần STG

TPO - Dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội, trong bối cảnh thị trường thiếu vắng nhóm cổ phiếu đủ mạnh để dẫn dắt. Khối ngoại nối dài đà bán ròng. Trong khi đó, đáng chú ý, nhà đầu tư ngoại mua 25% cổ phần tại STG (CTCP Kho vận Miền Nam) đã lộ diện.

Thị trường phân hoá rõ rệt, VN-Index giằng co quanh tham chiếu. Đóng cửa, chỉ số chính tăng nhẹ gần 3 điểm. Các đầu kéo tích cực nhất hôm nay là GAS, VCB, GVR, VHM, FPT, VNM… Trong đó, riêng GAS đem về hơn 1 điểm cho VN-Index. Đóng góp của những mã còn lại không lớn.

Dù VN-Index đóng cửa tăng nhẹ, nhưng trên HoSE, sắc đỏ lấn át, với 216 cổ phiếu giảm giá. Diễn biến tương tự cũng diễn ra ở rổ VN30. Nhóm ngân hàng gồm VPB, STB, CTG, MBB là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số.

Sau tin giảm lãi suất, cổ phiếu ngân hàng liên tục giảm. Diễn biến của phiên hôm nay ghi nhận khởi sắc hơn tại VCB, BID, LPB. Những mã còn lại trong nhóm ngân hàng giữ tham chiếu, hoặc điều chỉnh giảm. Trên HoSE, STB giảm mạnh nhất 1,5%. Tại UPCoM, BVB, KLB, SGB giảm mạnh hơn. SGB giảm tới 6,1%.

Các ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ việc hạ trần lãi suất, đến nay cũng chưa có giao dịch nào đáng chú ý. Dòng tiền tiếp tục ưu ái cổ phiếu nhỏ, vừa, đặc biệt tại nhóm bất động sản. Nhiều mã như EVG, HU1, SGR, TMT, TDH, HUB… tăng trần. Giao dịch của bất động sản khu công nghiệp tích cực hơn thị trường chung. NTC tăng trần 15%; PHR, IDC, TID, SIP, LHG, SZC cùng tăng giá.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh, giá trị hơn 393 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VND, HSG. Giao dịch của khối ngoại gây thêm áp lực cho thị trường. Đáng chú ý, nhà đầu tư ngoại thực hiện giao dịch “khủng” tại STG vừa lộ diện. PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte, Ltd báo cáo đã nhận chuyển nhượng gần 25% vốn của STG trong phiên 19/5 vừa qua. Doanh nghiệp mới thành lập vào ngày 19/5/2022 tại Singapore. Doanh nghiệp này đã mua gần 24,5 triệu cổ phiếu STG. Giao dịch này gây chú ý, bởi số cổ phiếu sang tay tương ứng gần 25% vốn của , tổng giá trị gần 1.300 tỷ đồng.

Trong 2 ngày 30-31/5, một loạt cổ phiếu sẽ lên sàn UPCoM, nhiều trong số này là những mã bị hủy niêm yết bắt buộc trước đó. Các mã này là L35 của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama, LM7 của CTCP Lilama 7, BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, VTL của CTCP Vang Thăng Long.

Trước đó, L35, LM7 bị hủy niêm yết bắt buộc do kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022). BII bị hủy niêm yết bắt buộc do đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. VTL bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu âm hơn 12 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM của LM7 và L35 là 2.200 đồng/, BII là 1.100 đồng/ cổ phiếu, VTL là 12.200 đồng/ cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 2,84 điểm (0,27%) lên 1.064,63 điểm. HNX-Index tăng 0,82 điểm (0,38%) lên 216,78 điểm. UPCoM-Index giảm 0,22 điểm (0,27%) xuống 80,71 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ, giá trị khớp lệnh HoSE hơn 10.700 tỷ đồng.

Thêm 1 quỹ ETF lên sàn Hôm nay, HoSE chính thức đưa 6 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (Mã chứng khoán: FUEFCV50) vào giao dịch. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng. Đây là ETF (hoán đổi danh mục) thứ hai mô phỏng theo chỉ số VNX50 do Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) quản lý được niêm yết và giao dịch trên HoSE, sau SSIAM VNX50 ETF (FUESSV50), với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Phiên giao dịch đầu tiên, FUEFCV50 tăng kịch trần 20% lên mức 11.690 đồng