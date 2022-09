Bắt kẻ trả lương cho công nhân bằng ma túy ở Hải Phòng

TPO - Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Mai Liêm (SN 1989, người địa phương) và Lò Văn Tý (SN 1990, quê tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi trả lương cho nhóm công nhân xây dựng bằng ma túy.

Tối 30/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mai Liêm (SN 1989, trú huyện Thủy Nguyên) và Lò Văn Tý (SN 1990, quê tỉnh Điện Biên) để điều tra về tội “Mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an huyện Thủy Nguyên bước đầu xác định, Liêm không có công việc ổn định. Thời gian gần đây, Liêm nhận được một số việc làm xây dựng ở khu vực xã An Lư, xã Dương Quan và Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, đều thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên.

Liêm giao nhiệm vụ cho Tý tìm kiếm, lôi kéo những người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, hiểu biết hạn chế về làm thuê cho hắn. Đáng chú ý, để có lợi nhuận lớn Liêm mua ma túy (heroin) sau đó chia nhỏ thành từng phần rồi trả công cho những người làm thuê.

Cả hai bị can thống nhất, trả công với mức từ 200.000-400.000 đồng/ngày và quy ra số lượng ma túy tương ứng.

Buổi sáng mỗi ngày, cả Liêm và Tý chở nhóm công nhân đến công trường làm việc bình thường. Đến chiều tối, các đối tượng đón công nhân về lán trại ngay tại nhà Liêm để ăn nghỉ và sử dụng ma túy.

Ngày 10/9, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt quả tang 10 đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy tại lán nghỉ ở nhà Liêm, thuộc xã An Lư (huyện Thủy Nguyên).

Cảnh sát thu giữ 2 gói heroin, nhiều xi lanh, vỏ chai nước cất đã qua sử dụng. Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định 9/10 đối tượng dương tính ma túy. Riêng Trần Mai Liêm âm tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Liêm và Tý khai nhận, đã nhiều lần dùng ma túy để “trả lương" cho 8 công nhân.