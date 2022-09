Bản tin Hình sự: Nghi phạm khai cướp tiệm vàng vì bị vợ bỏ nên chán đời

TPO - TIN NÓNG ngày 30/9: Tạm giữ một Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công ở Quảng Ninh để điều tra về hành vi hiếp dâm; Tước danh hiệu CAND ba cảnh sát đánh hai thiếu niên chạy xe; Thêm một thiếu nữ nhẹ dạ bị lừa bán làm tiếp viên quán karaoke; Bị vợ bỏ, nam thanh niên chán đời nên cướp tiệm vàng để được đi tù...

Trần Ngọc Sơn (SN 1994, Hà Tĩnh) khai, do buồn chuyện ly dị vợ lại không có công ăn việc làm ổn định, không có nhà để ở nên đối tượng nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để được đi tù. Sau đó, Sơn nhặt cục bê tông ở chân trụ điện trước một tiệm vàng, rồi chạy thẳng vào tiệm đập bể tủ kính trưng bày, lấy nhiều nhẫn vàng bên trong và ném ra ngoài đường thì bị chủ tiệm cùng người dân xung quanh vây bắt. Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ việc.

Huyện ủy Đầm Hà (Quảng Ninh) đã ra quyết định đình chỉ công tác chuyên môn, sinh hoạt Đảng đối với ông Đ.Q.B. Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công của địa phương này, sau khi nhận đơn tố cáo của thiếu nữ 19 tuổi về việc bị ông Q hiếp dâm trong một khách sạn. Hiện, ông B đã bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử huyện Đầm Hà. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc 4 cán bộ, chiến sĩ tỉnh Sóc Trăng hành hung 2 thanh niên vì không dừng xe theo hiệu lệnh, mà lạng lách, đánh võng trên đường, công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định kỷ luật, tước danh hiệu CAND đối với Đại úy Châu Minh Trung,Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; đồng thời cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang điều tra làm rõ đơn trình báo của cô gái tên Q (24 tuổi) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1 tỷ đồng. Theo đơn, chị Q cho biết mình lên mạng tìm việc online, sau đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng và sẽ được hưởng tiền “hoa hồng”. Sau đó, cô gái đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Q không nhận được bất kỳ khoản tiền nào. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Lạng Sơn đã khởi tố Nông Đức Mạnh (SN 2005) về hành vi mua bán người. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Mạnh làm quen với N.Y.N (20 tuổi) và “nổ” là sẽ tạo cho cô gái trẻ này công ăn việc làm nhẹ nhàng, lương cao. Sau đó, Mạnh bán N cho một đối tượng ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) với giá 8 triệu đồng để N làm nhân viên phục vụ quán Karaoke. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vừa khởi tố Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm chị T.N.L (29 tuổi, Ninh Bình). Trước đó, Mềnh và chị L cùng uống rượu tại homestay trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Sau đó, Mềnh phát hiện chị L say xỉn và bản thân nổi ham muốn quan hệ tình dục nên đã đột nhập vào phòng bungalow của chị L, và thực hiện hành vi đồi bại. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, TPHCM) để điều tra về tội giết người. Theo điều tra, Lộc (đã có gia đình) và T.T.Q (SN 1992, đã ly dị chồng) có quan hệ tình cảm yêu đương. Một lần, cả hai xảy ra cự cãi do Q yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình. Sau đó, Q cầm dao dọa đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật lấy con dao đâm vào vùng cổ của Q dẫn đến thương tích và tử vong. Sau đó, Lộc ghé vào nhà anh ruột và kể lại sự việc. Sau khi được người thân động viên, sáng 19/9, Lộc lái ôtô chở theo thi thể Q đến công an đầu thú. (Xem chi tiết).