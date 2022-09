Bản tin Hình sự: 'Kết đắng' của nữ giám đốc cuỗm 11 tỷ đồng của đối tác

TPO - TIN NÓNG: Bé trai 14 tuổi tử vong bất thường trong nhà trọ ở TPHCM; Từ ụ đất cao bất thường, phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai; 'Kết đắng' của nữ giám đốc cuỗm 11 tỷ đồng của đối tác...

TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nụ (62 tuổi, Giám đốc Công ty Tùng Hoa) 17 năm tù, về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Nụ ký 2 hợp đồng với Công ty Việt Hàn với nội dung phía Tùng Hoa bán cho đối tác 50 xe bồn trộn bê tông, tổng trị giá 61,5 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Việt Hàn 3 lần thanh toán tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng tiền đặt cọc mua xe. Nụ nhận tiền rồi chuyển hơn 3,3 tỷ cho Công ty Liên Hữu Đông Hưng tại Trung Quốc, song không rõ nội dung chuyển tiền. Còn hơn 8,2 tỷ đồng, Nụ dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Khi đối tác yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, Nụ hoàn lại 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an Thanh Hóa vừa tạm giữ Lê Phú Giáp (SN 1991 và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992), để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trước đó, Kiên được một số đối tượng quen biết đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao, với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, đối tượng được tập huấn kỹ các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi. (Xem chi tiết)

Công an Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này. Cơ quan chức năng xác định, CDC Tiền Giang có thực hiện gói thầu mua sắm hóa chất, sử dụng hóa chất phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time PCR và hóa chất tách chiết tự động từ Công ty Việt Á, với tổng trị giá trên 19 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Củ Chi (TP HCM) đang điều tra vụ việc bé trai 14 tuổi tử vong bất thường tại nhà trọ trên địa bàn xã Tân Thông Hội. Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một người phụ nữ ở phòng trọ có biểu hiện không tỉnh táo nghi do sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Lilama) khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trong quá trình thực hiện Dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77 ha, bước đầu CQĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố, bắt tạm giam một số cựu cán bộ tại UBND tỉnh này. (Xem chi tiết)

Nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi) về việc bà nội là Phạm Thị K (95 tuổi) mất tích, mặc dù cụ bà ở cùng gia đình ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, bố anh Thuấn), lực lượng chức năng xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) đến nhà ông Mão hỏi chuyện, nhưng ông này nói không biết. Công an xã sau đó tìm kiếm quanh nhà, thì phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối với dấu vết còn mới. Khi đào ụ đất lên, công an phát hiện thi thể cụ K được chôn bên dưới. Sau công tác điều tra cơ bản ban đầu, công an đã đưa ông Mão về trụ sở để lấy lời khai. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Nguyễn Quốc Đạt (SN 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (SN 1990) cầm đầu. Theo điều tra, hai đối tượng cùng đồng bọn lập ra đường dây giả mạo ngân hàng, với thủ đoạn gọi điện cho khách hàng, giới thiệu hai gói vay gồm gói 10 triệu đến 50 triệu và gói 60 triệu đến 100 triệu đồng. Để được “giải ngân” số tiền vay, khách hàng phải “mua bảo hiểm gói vay” với gói thứ nhất là 1,9 triệu đồng và gói thứ hai là 3,9 triệu đồng. (Xem chi tiết)