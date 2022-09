Bản tin Hình sự: Nữ sinh đại học bị công an dỏm hù dọa, chiếm đoạt 3 tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 28/9: Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh công an; Thêm một tiệm vàng ở Bình Dương bị cướp tấn công; Gần 20 cán bộ sở, ngành ở Lạng Sơn lĩnh án vì mua bán tài liệu bí mật nhà nước;...

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh Công an. Theo đơn tố cáo, B.T.T.T. (quê TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) là sinh viên của một trường đại học ở Bình Dương. Cách đây không lâu, một người tự xưng là công an gọi điện thoại cho T. yêu cầu đến Công an TP Gia Nghĩa làm việc do liên quan đến đường dây rửa tiền. Sau đó, kẻ xấu yêu cầu T. chuyển tiền vào tài khoản do họ chỉ định để kiểm tra, nếu không liên quan thì chúng sẽ chuyển trả lại. Với tâm lý lo sợ, chị T. âm thầm chuyển khoản tổng cộng gần 3 tỷ đồng vào 2 tài khoản do người này cung cấp. Đến khi mất liên lạc, nữ sinh đã trình báo cơ quan công an. (Xem chi tiết)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Linh (SN 1974, trú tại Hà Nội), Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ về tội "Nhận hối lộ". Ông Linh là bị can thứ 19 bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), tính đến nay cơ quan An ninh điều tra khởi tố 8 bị can về tội “Nhận hối lộ”, 3 bị can tội “Đưa hối lộ”. (Xem chi tiết)

Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng bên đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) rồi bất ngờ dùng hung khí lao vào đập vỡ tủ kính lấy đi một số trang sức rồi lên xe máy bỏ chạy. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Người dân nghe tiếng hô hoán đã đuổi theo nhưng bất lực nhìn hai đối tượng rời đi với tốc độ cao. Nhận tin báo, công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để nhận dạng đối tượng phục vụ công tác truy tìm người. (Xem chi tiết)

Bà Thông Thị Đinh (SN 1956, ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc) đã làm giả các giấy tờ thể hiện việc đầu tư “hàng gia truyền” là “đồng đen”, “cổ vật” gia truyền của dân tộc Chăm để lừa bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tổng cộng số tiền 3,2 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Đinh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên bản án xét xử sơ thẩm đối với 20 bị cáo về tội “Mua bán tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đây là vụ án liên quan việc mua bán đề thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Lạng Sơn và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Trong vụ án, bị cáo Đinh Thị Giang (SN 1987), Nông Thị Hòa (SN 1985), Hoàng Thanh Thảo (SN 1991), Hoàng Trung Mạnh (SN 1980, đều là công chức thuộc Phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn) và Chúc Ngọc Huyền (SN 1980), công chức Phòng Nội vụ TP Lạng Sơn là những người đóng vai trò tích cực, thông đồng để thực hiện hành vi mua bán đề thi, đáp án và hưởng lợi bất chính… (Xem chi tiết)

Tổ công tác thuộc Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hùng (SN 1986, trú tại Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Hùng là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy ở khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê (TX Đông Triều) vào rạng sáng 19/9 gây xôn xao dư luận. Tại đây, đối tượng đã lấy trộm khoảng trên 24 cây vàng gồm nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền bằng vàng 18k, vàng ý…, ước tính tài sản bị mất khoảng 1,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971), Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền 42 tháng tù và Nguyễn Thị Huế (SN 1979), nữ kế toán trường này lĩnh 18 tháng tù vì thu nhiều khoản tiền trái quy định năm học 2019-2020. Theo đó, tổng số tiền thu trái quy định khoảng 1,29 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 872 triệu đồng. (Xem chi tiết)