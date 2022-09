Bản tin Hình sự: Thiếu niên 18 tuổi ra tay tàn độc với hai ông cháu vì mâu thuẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 29/9: Nghi cuốc phải mìn, 2 công nhân tử vong; Thiếu niên 18 tuổi ra tay tàn độc với hai ông cháu vì mâu thuẫn; Kết quả xác minh clip công an đánh tới tấp hai thiếu niên ở Sóc Trăng...

TAND Nghệ An vừa xét xử Lang Kim Thế Vinh (SN 2004) về tội "Giết người". Theo cáo trạng, Vinh khai có tình cảm với bạn cùng lớp tên A và nghĩ rằng A cũng có tình cảm với mình. Sau đó, nghĩ rằng A muốn chia tay nên nửa đêm, Vinh đột nhập nhà A, dùng dao khống chế nạn nhân. Tiếp đó, Vinh dán miệng, trói chặt tay chân nạn nhân. Khi Vinh có ý định quan hệ tình dục thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt, nên Vinh dùng dao đâm vào ngực A, đạp nạn nhân ngã xuống nền nhà, tiếp tục dùng dao đâm vào lưng, người. Mẹ A chạy lên phòng con, thì bị Vinh đâm nhiều nhát vào mặt, người, bóp cổ, đạp...Hậu quả, A bị tổn thương cơ thể 77%, mẹ A 29%. Theo giám định, Vinh bị rối loạn hoang tưởng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa làm rõ ổ nhóm nam nữ, gồm các thiếu niên chưa đủ 18 tuổi gây ra loạt vụ trộm cắp xe máy, cướp giật tài sản của người đi đường. Điều đáng nói, nhóm thiếu niên này có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của cha mẹ như P.G.K (SN 2007) mẹ mất sớm, bố bỏ đi nên ở với bà ngoại; B.D.L (SN 2007, Hòa Bình) bố mẹ bỏ nhau, hiện sống với họ hàng. Nhóm này khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ cướp giật tài sản, tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã tạm giữ Lê Phước Thành (SN 1996, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Thành đang mang theo 5.400 viên thuốc lắc, có trọng lượng hơn 2,1kg cùng nhiều tang vật khác. Bước đầu, Thành khai nhận số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài nhập về Việt Nam để tiêu thụ trong nước. (Xem chi tiết)

Trong lúc căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương tại lò chợ DV3 trong đá +125, nhóm công nhân của Công ty than Nam Mẫu, TP Uông Bí (Quảng Ninh) gặp tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương. "Nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do nhóm công nhân đụng phải mìn, tuy nhiên chính xác hay không thì phải chờ cơ quan chức năng xác định", lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho hay. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng xã Sinh Long (Na Hang, Tuyên Quang) đã bắt giữ Nông Văn Páo (SN 1988), nghi phạm chém 2 ông cháu thương vong. Trước đó, do mâu thuẫn, Páo dùng dao chém trọng thương cháu N.V.D. (SN 2008), sau đó chém ông K (SN 1956, ông nội của cháu D), khiến nạn nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc 4 cán bộ, chiến sĩ công an ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đánh hai thiếu niên là N.H.Đ (16 tuổi) và L.T.L (15 tuổi). Theo xác minh ban đầu, khi phát hiện Đ điều khiển xe máy Exciter chở theo L đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Đ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường. Khi truy đuổi kịp, hai cán bộ công an do không kiềm được nên có hành vi vượt quá chuẩn mực là đánh hai thiếu niên. Hiện tại, 4 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác. (Xem chi tiết)