Kết quả xác minh clip công an đánh tới tấp hai thiếu niên ở Sóc Trăng

TPO - Trong bốn cán bộ, chiến sĩ công an ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị tạm đình chỉ công tác thì có ba người được xác định trực tiếp đánh hai thiếu niên chạy xe máy. Gia đình hai thiếu niên cho biết đã đưa con đi khám sức khỏe và gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Hai thiếu niên đi xe máy bị đánh được xác định là N.H.Đ (16 tuổi, người điều khiển phương tiện) và người ngồi sau xe là L.T.L (15 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu).

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an thị xã Vĩnh Châu, khoảng 15 giờ ngày 25/9, khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Tổ tuần tra Đội CSGT-TT Công an thị xã Vĩnh Châu (gồm 5 người: Đại úy H. T. A - Phó Đội trưởng, Tổ trưởng và 4 tổ viên gồm: Đại úy C.M.T; Trung úy N.Q.T; Đại úy T.M.Đ và Thượng úy Đ.T.P) phát hiện N.H.Đ. điều khiển xe máy Exciter chở theo L. đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường Nam Sông Hậu - Lê Lai – Trưng Nhị - 30/4 – huyện lộ 43 – Nam Sông Hậu (đến Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) với quãng đường 30km.

Khi đến cơ sở thu mua tôm ở ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, lực lượng làm nhiệm vụ mới truy đuổi kịp. Lúc này hai cán bộ công an (đại úy C.M.T và trung úy N.Q.T) không kiềm được nên có hành vi vượt quá chuẩn mực đã đánh hai thiếu niên chạy xe máy.

Ít phút sau, hai cán bộ công an tăng cường đến là đại úy Đ. và thượng úy P. Trong đó, thượng úy P. được xác định là có hành hung tiếp 1 trong 2 thiếu niên nêu trên. Sau đó tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc.

Theo báo cáo sơ bộ, hai thanh niên trên chưa đủ 18 tuổi, không phải học sinh, chạy xe mô tô trên 100 phân khối.

Liên quan đến đoạn clip công an dùng dùi cui, mũ bảo hiểm đánh hai thiếu niên chạy xe máy, Đại tá Lâm Thành Sol – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an liên quan đến sự việc trên.

“Trước mắt, tôi chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực chiều 25/9. Đồng thời, yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc. Cán bộ, chiến sĩ nào sai đến đâu, xử lý nghiêm đến đó", Đại tá Sol thông tin thêm.

Sáng 29/9, ông Nguyễn Văn Đồng, phụ huynh em N. H. Đ. (16 tuổi), người lái xe máy bị đánh cho biết: Sáng nay, người thân đã đưa Đ. đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng khám bệnh. Còn bà Huỳnh Ngọc Nhẫn (mẹ của Đ.) đang trên đường ra thị xã Vĩnh Châu gửi đơn tố cáo.

Ông Đồng cho biết mới hay vụ việc con mình bị đánh từ hôm qua: “Đọc báo tui mới biết chớ nó có nói gì đâu. Biết vụ việc, tui rất buồn, cả đêm qua không ngủ, cũng không muốn ăn gì. Hôm qua, có người gọi điện thoại năn nỉ, kêu gia đình bỏ qua, đừng làm đơn thưa kiện, sẽ có người đến xin lỗi. Họ đánh con tui rồi giờ xin bỏ qua là sao. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý đến nơi đến chốn”, ông Đồng bày tỏ quan điểm.