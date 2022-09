Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an đánh tới tấp hai thiếu niên đi xe máy

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu có liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh công an đánh hai thiếu niên chạy xe máy.

Tối 28/9, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nắm được thông tin về clip cán bộ, chiến sỹ công an có hành vi bạo lực với 2 học sinh chạy xe máy truyền trên mạng xã hội. “Trước mắt, tôi chỉ đạo tạm đình chỉ 4 cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Vĩnh Châu tham gia ca trực ngày 25/9. Đồng thời, yêu cầu Công an thị xã Vĩnh Châu báo cáo toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo”, Đại tá Sol nói. Thông tin ban đầu, chiều 25/9, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT - TTCĐ Công an thị xã Vĩnh Châu phát hiện 2 nam sinh đi xe mô tô trên 100 phân khối nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, nam sinh cầm lái đã tăng tốc bỏ chạy trên đường Nam Sông Hậu, từ phường Vĩnh Phước đến xã Vĩnh Hải thì dừng lại trước một nhà kho. Đoạn camera an ninh cho thấy, khi đuổi kịp hai nam sinh, 2 người mặc sắc phục cảnh sát đã xuống xe, dùng gậy điều khiển giao thông, nón bảo hiểm, dùng chân, tay đánh tới tấp vào đầu và vào cơ thể của nam sinh đội mũ bảo hiểm màu trắng (là người điều khiển xe), thậm chí đánh gãy cả gậy điều khiển giao thông. Trong đó, người mặc sắc phục màu xanh là ra tay mạnh nhất, dữ dội nhất với cả hai nam sinh. Sau đó, có thêm 2 CSTT chạy mô tô đến và một cảnh sát ngồi sau xuống xe, tay trái cầm gậy, tay phải tác động mạnh vào mặt nam sinh đội mũ bảo hiểm màu trắng. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ, có hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Theo tìm hiểu của PV, hai cảnh sát có hành vi đánh nam sinh là trung úy N.Q.T (CSGT) và đại úy C.M.T (CSTT); hai cảnh sát đến sau là đại úy H.T.A và thượng úy Đ.T.P (cả 4 người này đều thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu). Đang xác minh clip công an đánh tới tấp hai thiếu niên chạy xe máy Tuấn Anh- Nhật Huy