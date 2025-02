Bất động sản phía Nam chạy đà cho loạt dự án chung cư mở bán

TPO - Hàng loạt dự án bất động sản ở khu vực phía Nam bắt đầu được chủ đầu tư công bố bán hàng, trong đó phân khúc chung cư và nhà phố, biệt thự, đất nền đều có sản phẩm mới. Tuy nhiên, tâm điểm vẫn thuộc về vùng phụ cận TPHCM.

Chủ yếu là chung cư

Công ty CP Địa ốc Tân Vạn (TV Holdings) vừa khởi công và ký kết hợp tác phát triển dự án Fresia Riverside ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Dự án Fresia Riverside có diện tích hơn 7.800 m2, nằm trên mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa. Theo quy hoạch, Fresia Riverside có quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 1.153 căn hộ.

Mật độ xây dựng dự án chỉ khoảng 32%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh, lối đi bộ, sân chơi và hồ bơi. Các căn hộ tại Fresia Riverside có diện tích từ 30 - 60 m2, có thiết kế thông minh, đảm bảo đầy đủ công năng, đáp ứng nhu cầu an cư của nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, Fresia Riverside còn có căn hộ duplex diện tích từ 70 - 116 m2.

Hiện, dự án Fresia Riverside đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 682/QĐ-UBND ngày 2/3/2021, được Sở Xây dựng cấp phép vào ngày 17/1/2024. Fresia Riverside là dự án chung cư cao tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.Biên Hòa. Dự án này do EximRS làm tổng đại lý phân phối, sẽ triển khai kinh doanh từ tháng 3.

Tương tự, từ ngày 17/2, Công ty SEA Holdings triển khai bán tiếp giai đoạn II, dự án chung cư Destino Centro ở tỉnh Long An. Dự án này có 5 block chung cư, gồm 2.000 sản phẩm, giai đoạn I được doanh nghiệp mở bán từ tháng 11/2024, tới tháng 1/2025 đã giao dịch xong 2 block chung cư.

Hiện tại, Công ty SEA Holdings đang đẩy mạnh hoàn thiện phần hầm móng để ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Kế hoạch trong năm 2025 sẽ phải hoàn tất việc bán hàng của toàn bộ dự án này, số lượng sản phẩm ra hàng đợt 2 khoảng 400 sản phẩm, mức giá khoảng 27 triệu đồng/m2.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia vừa ký kết hợp tác với hơn 30 đại lý phân phối dự án The Gió Riverside, quy mô khoảng 3.000 căn hộ vừa túi tiền. The Gió Riverside nằm ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương có diện tích khoảng 2,9 ha, được chủ đầu tư khởi công xây dựng từ tháng 6/2024.

Theo quy hoạch, dự án The Gió Riverside có 2 block chung cư cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 297.000 m2, mật độ xây dựng chung cư gần 31%.

Công ty CP Bất động sản Trần Anh Land thông tin, từ ngày 15/2, doanh nghiệp bắt đầu triển khai bán hàng cho 4 dự án lớn tại Long An. Trong đó, sản phẩm chủ đạo là nhà phố, biệt thự tại các dự án Vingroup Long An, Ecopark Long An, Trần Anh Long An…

Số lượng sản phẩm các chủ đầu tư mở bán lên tới 5.000 căn, mức giá ở ngưỡng từ 50 - 100 triệu đồng/m2 với nhà phố, biệt thự. Độ quan tâm hiện nay tuy chưa nhiều nhưng đã có những giao dịch đặt cọc giữ chỗ.

Cuộc dịch chuyển

Báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy, căn hộ vừa túi tiền khan hiếm đã khiến những người mua có ngân sách vừa phải tìm đến các thị trường lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Sự dịch chuyển nguồn cầu đã thúc đẩy lượng giao dịch căn hộ Bình Dương tăng trưởng đáng kể, hơn 200% theo năm.

Bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TPHCM cho biết, dự báo nguồn cung 2025 tại vùng ven TPHCM sẽ đạt hơn 2.000 căn hộ, chiếm hơn 20% tổng nguồn cung mới của thành phố. Hơn 80% nguồn cung này vẫn thuộc phân khúc hạng C, cho thấy thị trường đang tập trung vào nhu cầu thực của người mua nhà đối với nhà ở vừa túi tiền.

So với khu vực trung tâm TPHCM, thị trường căn hộ vùng ven có lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ mức giá hợp lý và chi phí đất thấp hơn đáng kể. Điều này tạo điều kiện cho các chủ đầu tư phát triển các dự án nhà ở phù hợp với túi tiền của đa số người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng mua để ở. Ngoài ra, với sự mở rộng của hệ thống hạ tầng giao thông, các quận vùng ven ngày càng thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà.

“Dự báo, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới, khi người mua tìm kiếm những lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính và không gian sống tốt hơn. Trong bối cảnh này, những dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai nhanh chóng sẽ có lợi thế lớn trên thị trường”, bà Giang Huỳnh nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam, khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, thị trường sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực từ nguồn cung đến giao dịch. Cụ thể, từ quý II/2025, khi thị trường bước vào giai đoạn khởi sắc. Giai đoạn từ quý I - IV/2026, thị trường sẽ bước vào chu kỳ ổn định, thanh khoản cải thiện rõ rệt.