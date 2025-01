Công ty bất động sản An Gia liên tục bị xử phạt

TPO - Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia bị xử phạt 325 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua đại hội cổ đông. Đầu tháng 12/2024, Bất động sản An Gia cũng bị xử phạt 145 triệu đồng.