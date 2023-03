Ủy ban Chứng khoán xử phạt công ty của ông Nhân 'Louis'

TPO - Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp, với các lỗi về công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập… Trong số này có doanh nghiệp từng do ông Đỗ Thành Nhân (Nhân Louis) làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu, gồm: Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu LAGCH2122001; báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu LAGCH2122001 kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022; báo cáo sử dụng vốn bán niên năm 2021 và năm 2022; báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và năm 2022).

Công ty CP Louis Holding (tiền thân là Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice; Công ty Louis Argo) do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Nhân và 4 bị can đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam từ cuối tháng 4 năm 2022 về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Doanh nghiệp khác là Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex, doanh nghiệp này bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Công ty không có thành viên hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 7 thành viên hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Gemadept cũng bị phạt 125 triệu đồng vì không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể, công ty có 10 thành viên hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 1 thành viên hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết theo quy định

Theo quy định hiện hành, vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập là bắt buộc đối với công ty niêm yết, công ty cổ phần được tổ chức theo mô hình tổ chức theo mô hình không có ban kiểm soát. Thành viên độc lập hội đồng quản trị hoạt động tương tự như ban kiểm soát. Đối với công ty niêm yết, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập tối thiểu là 1 nếu hội đồng quản trị có 3-5 thành viên; tối thiểu là 2 nếu hội đồng quản trị có 6-8 thành viên; tối thiểu là 3 nếu hội đồng quản trị có từ 9-11 thành viên.