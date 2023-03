Cổ phiếu nhóm FLC 'bay màu' hoàn toàn trên sàn chứng khoán

TPO - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đình chỉ giao dịch 5 cổ phiếu KLF, SD4, VE2, DZM, LCS do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Trong đó, KLF là cổ phiếu cuối cùng của họ FLC hiện còn giao dịch. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 14/3.

Trong danh sách trên, CTCP Sông Đà 4 (SD4) bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch vì tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2022.

Bốn cổ phiếu còn lại của CTCP Cơ điện Dzĩ An (DZM), CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2), CTCP Licogi 166 (LCS), CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ( KLF) bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Thậm chí, Licogi 4 còn chậm nộp báo cáo tài chính riêng bán niên 2022, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên và cả năm 2021 quá thời gian quy định.

Với việc KLF bị đình chỉ giao dịch, từ 14/3, nhóm FLC hoàn toàn "bay màu" trên sàn chứng khoán. Trước khi bị đình chỉ, từ 12/10, cổ phiếu KLF đã rơi đưa vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Trong nhóm FLC, các mã FLC, ROS đã bị hủy niêm yết bắt buộc; HAI, ART, GAB, AMD cũng đã lần lượt bị đình chỉ giao dịch.

Ngoài quyết định đình chỉ giao dịch với các cổ phiếu trên, HNX còn công bố quyết định duy trì diện hạn chế với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Lý do, kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của VIR.

HNX cũng duy trì diện hạn chế với PXM của CTCP Xây lắp dầu khí miền Trung, do doanh nghiệp đã âm vốn chủ sở hữu, tổ chức kiểm toán có ý trái ngược với báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp.