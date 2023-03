Thêm cổ phiếu bị đình chỉ, nhóm FLC chỉ còn 1 mã chứng khoán trên sàn

TPO - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo chuyển cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch. Sau quyết định của HoSE, nhóm FLC chỉ còn duy nhất KLF (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS) được giao dịch, dù trong diện hạn chế.

HoSE đưa AMD vào diện đình chỉ giao dịch vì công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 (quá 6 tháng so với thời hạn quy định).

Theo HoSE, ngày 17/10/2022 HoSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu AMD từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Tuy nhiên, hết ngày 28/2/2023 (quá 6 tháng so với thời hạn quy định), FLC Stone vẫn chưa thực hiện công bố thông tin đến HoSE về báo cáo tài chính.

Căn cứ quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu AMD đã rơi vào trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Về biện pháp khắc phục, nếu AMD thực hiện công bố thông tin và không vi phạm trong 6 tháng liên tục kể từ ngày nhận quyết định đình chỉ giao dịch, HoSE sẽ xem xét đưa cổ phiếu khỏi diện đình chỉ.

Trước khi bị đình chỉ giao dịch, AMD vừa có chuỗi 5 phiên liên tiếp (20/2-24/2) tăng trần, rồi đảo chiều giảm mạnh. HoSE cũng đã có công văn yêu cầu AMD giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tục.

Theo văn bản giải trình, FLC Stone khẳng định chưa nhận biết được sự kiện, thông tin liên quan nào đã làm cho giá cổ phiếu AMD tăng trần 5 phiên liên tục. Hiện, AMD đang giao dịch ở mức 1.370 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với việc AMD bị đình chỉ giao dịch, nhóm FLC còn duy nhất KLF giao dịch trên sàn, dù chỉ trong phiên chiều, do thuộc diện hạn chế giao dịch. Các cổ phiếu còn lại là FLC, ROS bị hủy niêm yết, HAI, ART, GAB, AMD bị đình chỉ giao dịch.