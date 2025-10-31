Bất động sản “Front Row”: Từ giá trị khan hiếm đến biểu tượng sống toàn cầu

Trong lãnh địa bất động sản xa xỉ, những tọa độ “front row” bên bờ biển đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong danh mục đầu tư phong cách sống của giới thượng lưu toàn cầu, những người tìm kiếm giá trị bền vững và biểu tượng khẳng định vị thế cá nhân.

Giới thượng lưu toàn cầu và phong cách sống “Front Row”

Tháng 4 vừa qua, thị trường BĐS tại Florida chứng kiến một kỷ lục mới được thiết lập với giá trị giao dịch 225 triệu USD cho một dinh thự ven biển xa hoa sở hữu gần 250 mét đường bờ biển, trở thành thương vụ đắt giá thứ hai trong lịch sử nước Mỹ. Cũng tại bang này, một biệt thự bên bờ biển Palm Beach nổi danh, được niêm yết với giá hơn 85 triệu USD lập tức thu hút sự chú ý của giới sưu tầm.

Palm Beach được mệnh danh là “Billionaires’ Front Row”, với ít nhất 58 tỷ phú đô la sở hữu BĐS tại đây.

Theo New York Times, những tỷ phú ở đỉnh kim tự tháp tài sản toàn cầu, như ông trùm quỹ đầu tư Ken Griffin, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer đang không ngừng mở rộng danh mục sở hữu bằng những bất động sản ven biển đắt giá, từ Palm Beach đến các vùng duyên hải tuyệt mỹ trên khắp thế giới.

“Không chỉ riêng nước Mỹ, những dải đất ven biển đẳng cấp thế giới là thứ không thể kiến tạo thêm, chỉ có thể nắm giữ. Và chính sự giới hạn ấy khiến chúng trở nên vô giá”, một chuyên gia đến từ hãng đấu giá danh tiếng Sotheby's lý giải.

Nhưng giá trị của BĐS “front row” không chỉ nằm ở con số mà còn là tuyên ngôn của tự do và phong cách sống vượt thời gian. Khi đã chạm đến những chuẩn mực xa xỉ nhất, từ siêu du thuyền, chuyên cơ riêng đến những dinh thự trên tầng không giữa các đô thị toàn cầu, những cá nhân ưu tú vẫn hướng về vị trí “hàng ghế đầu” bởi những giá trị cốt lõi: được sống trong sự tinh tế, riêng tư và kết nối gần nhất với những miền thiên nhiên di sản.

Sức hút từ “hàng ghế đầu” vịnh Hạ Long

Không nằm ngoài xu thế toàn cầu, giới thượng lưu tại Việt Nam cũng cho thấy sự quan tâm đến những không gian sống tọa lạc ở “hàng ghế đầu”, mà vùng đất di sản Hạ Long là một trong những điểm đến hàng đầu.

Kể từ khi được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Hạ Long đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của du lịch và hạ tầng, kéo theo giá trị bất động sản ven vịnh bứt phá qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, với địa hình và địa chất đặc thù, số lượng quỹ đất có thể phát triển dọc bờ vịnh khó có thể mở rộng, những vị trí “front row” tại Hạ Long ngày càng khan hiếm và trở thành biểu tượng của giá trị sống và đầu tư.

“Hàng ghế đầu” trước vịnh di sản là những quỹ đất hiếm hoi sở hữu bãi biển ngay trước thềm nhà, tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp vịnh kỳ quan. Ảnh: InterContinental Halong Bay Resort

Soi chiếu vào những dự án đang hiện hữu trên những dải đất cận biển, trực vịnh hiếm hoi ấy, từ BĐS hàng hiệu (branded residences) như InterContinental Residences Halong Bay, hay các khu dinh thự “gated community” cao cấp như Grandbay Halong Villas, Lagoon Residences... Dù ở phương diện giá trị tài sản, vẻ đẹp kiến trúc, tiêu chuẩn dịch vụ hay phong cách sống, những mảnh ghép này đều nổi bật, khẳng định vị thế riêng trong danh mục sở hữu của cộng đồng ưu tú.

Giai đoạn 2021 - 2024, mặc dù thị trường BĐS chứng kiến nhiều tác động từ đại dịch Covid-10, những bộ sưu tập giới hạn này vẫn ghi nhận mức thanh khoản ấn tượng với giá trị giao dịch mỗi biệt thự tiệm cận, thậm chí vượt mức 100 tỷ đồng, và đến nay gần như toàn bộ đều đã tìm thấy chủ sở hữu.

Cộng đồng ưu tú đang tìm kiếm những dự án mới xứng tầm vị thế “front row life” bên vịnh Hạ Long, nơi vừa đáp ứng chuẩn sống quốc tế, vừa sở hữu những giá trị bền vững. Ảnh: Marina Bayfront District.

Aria Bay – Biểu tượng mới tại “hàng ghế đầu” vịnh Hạ Long

Tại Hạ Long, BIM Land là một trong những chủ đầu tư tiên phong, đáp ứng những quy chuẩn nghiêm ngặt cả về tiêu chí quy hoạch, mật độ xây dựng và tối quan trọng là tôn vinh giá trị cảnh quan tự nhiên để từng bước phát triển quỹ đất trực vịnh có quy mô 248 ha, hình thành nên Khu đô thị vịnh biển Halong Marina.

Trong tầm nhìn phát triển của BIM Land, những vị trí đẹp nhất tại Halong Marina, nơi bãi biển ngay trước hiên nhà, tầm nhìn không chịu sự che chắn với những trải nghiệm tinh tế được tuyển chọn, sẽ được dành cho những biểu tượng sống “hàng ghế đầu” bên vịnh di sản, tạo nên những bộ sưu tập BĐS độc bản được định danh “Front Row Collection”.

Khởi đầu cho hành trình ấy là sự xuất hiện của Aria Bay, một trong số ít tòa tháp đôi tại Hạ Long sở hữu tầm nhìn panorama không giới hạn, ôm trọn vịnh - hồ - phố.

Vị trí hiếm có mở ra những "khán đài đặc quyền" tại Aria Bay, nơi thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên và nhịp sống hiện đại từ trên tầm cao. Ảnh: Sky Villa tại Aria Bay.

Đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới như AEDAS (Anh), HBA (Mỹ), KUME (Nhật Bản) và Coopers Hill (Anh)... cùng bắt tay kiến tạo nên một kiến trúc biểu tượng, với những đường nét giật cấp độc đáo như những phím đàn Piano vươn cao trước biển.

Bề mặt ngoài Aria Bay được bao phủ bởi hệ kính hộp Low-E, vật liệu cao cấp được biết đến với khả năng chống chịu mạnh mẽ trước những tác động từ tự nhiên, đồng thời tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng từ mọi góc nhìn.

Cộng hưởng cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District, Aria Bay trở thành tâm điểm của hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – giải trí trọn vẹn đang hình thành tại Bán đảo 3 – Halong Marina.

Từ những khách sạn và CLB giải ven biển thương hiệu quốc tế, các nhà hàng và quán bar signature, tổ hợp thương mại – dịch vụ cao cấp, phố đi bộ, cầu cảnh quan trình diễn ánh sáng – nghệ thuật... tất cả đều hiện diện xung quanh tòa tháp Aria Bay, trở thành nền tảng kiến tạo nên phong cách sống phóng khoáng và giàu cảm hứng của cộng đồng thời thượng.

Trong bối cảnh toàn cầu, khi giới thượng lưu không ngừng săn tìm những không gian sống độc bản tại các miền biển mang giá trị di sản, Aria Bay mở ra cơ hội hiếm có để không chỉ sở hữu BĐS vị trí “front row”, mà còn bước vào một chuẩn sống mới, tôn vinh cảm hứng sống giao hòa cùng thiên nhiên kỳ quan và niềm kiêu hãnh mang đậm dấu ấn cá nhân.