Bắt đối tượng tống tiền doanh nghiệp

TPO - Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng chiêu quay phim, chụp ảnh và đe dọa để tống tiền.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thắng (SN 1984, trú xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đã xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, Lê Văn Thắng đã lợi dụng quyền tố giác để đe dọa, gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, ép buộc doanh nghiệp phải chi tiền. Thắng thường xuyên quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp và sau đó đưa ra các yêu cầu đe dọa tống tiền.

Đồng thời, Thắng cũng đã nhiều lần gọi điện để gây áp lực lên các doanh nghiệp, yêu cầu gặp gỡ và chi tiền để ngừng hành vi tố giác. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Thắng tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo vụ việc này đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, kêu gọi cung cấp tài liệu, chứng cứ để tiếp tục điều tra mở rộng về những vụ việc tương tự.