Công an tỉnh Phú Thọ công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố quyết định điều động Thượng tá Bùi Quang Khoa – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Việt Trì.

Sáng 4/5, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Hà Việt Thanh – Trưởng Công an TP Việt Trì đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

Công bố và trao quyết định điều động Thượng tá Bùi Quang Khoa – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh cho biết Thượng tá Hà Việt Thanh và Thượng tá Bùi Quang Khoa là những cán bộ được đào tạo chính quy, có hệ thống, đã trải qua nhiều chức vụ, vị trí, đơn vị công tác và luôn giữ vững bản lĩnh, tác phong, phẩm chất của người lãnh đạo, chỉ huy; có kinh nghiệm, đoàn kết, quy tụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu 2 đồng chí với cương vị mới cần tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý; phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới với tầm bao quát mới để điều hành, lãnh đạo tập thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Hà Việt Thanh, Thượng tá Bùi Quang Khoa cho biết sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ để cùng tập thể Lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác.

​Thượng tá Hà Việt Thanh (SN 1976; quê quán: xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), trước khi giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế là Trưởng Công an thành phố Việt Trì. Thượng tá Bùi Quang Khoa (SN 1976; quê quán: xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), trước khi giữ chức vụ Trưởng Công an TP Việt Trì là Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ.