Phú Thọ có tân Giám đốc công an tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023.

Ngày 18/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/5/2023 đối với Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính; và Quyết định điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, kể từ ngày 1/5/2023.

Đồng thời, thông báo Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 1/5/2023.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Đại tá Phạm Trường Giang và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó; chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nhận nhiệm vụ mới.

Link bài gốc: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-tan-cuc-truong-giam-doc-cong-an-tinh-119230418143131731.htm