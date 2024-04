Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác an ninh tại Lễ hội Đền Hùng

TPO - Sáng 13/4, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), trong thời gian diễn ra Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024.

