Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

TPO - 8h30 sáng nay (ngày 4/11), tại trụ sở Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Với chủ đề: “Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai”, tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội XIV lần này, không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Ngoài những điểm mới nổi bật nhất là về cách thức thiết kế, xác định tầm nhìn, mục tiêu, tư duy phát triển, lần đầu tiên dự thảo văn kiện kèm theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Chương trình hành động chỉ rõ các chương trình, đề án, dự án cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm, phân công trách nhiệm cụ thể của các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến địa phương, chỉ rõ tiến độ, nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện, làm căn cứ để các cấp, các ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Với những điểm đổi mới nổi bật trong dự thảo văn kiện, thông qua các ý kiến, cuộc tọa đàm sẽ truyền đi thông điệp về trách nhiệm và khát vọng đổi mới, cổ vũ tinh thần dấn thân, hành động, thúc đẩy các cấp, các ngành cùng chung tay hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.