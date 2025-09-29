Gió bão 'cuồng nộ', phố ở Nghệ An la liệt cây đổ

TPO - Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão số 10.
Ghi nhận trưa 29/9, trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cây xanh gãy đổ la liệt. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều.
Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh bị gãy đổ. Sau bão, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu dọn cây gãy đổ.
Lực lượng Công an Nghệ An đội mưa cắt tỉa gãy đổ, vận chuyển ra khỏi lòng đường trưa 29/9
Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, ứng trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch ứng phó với bão. Khi bão đi qua, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại các tuyến đường trọng điểm, phối hợp các đơn vị chức năng cắt tỉa, di dời cây xanh gãy đổ, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ