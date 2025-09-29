Gió bão 'cuồng nộ', phố ở Nghệ An la liệt cây đổ

TPO - Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão số 10.