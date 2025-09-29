Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió bão 'cuồng nộ', phố ở Nghệ An la liệt cây đổ

Thu Hiền

TPO - Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão số 10.

Video: Bão số 10 quật ngã hơn 6.000 cây xanh ở Nghệ An
tp-36.jpg
Cơn bão số 5 cách đây hơn một tháng đã khiến hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Bão số 10﻿ tiếp tục quật ngã hàng nghìn cây xanh, khiến nhiều tuyến phố ngổn ngang, giao thông ách tắc. Các địa phương đang huy động lực lượng khẩn trương thu dọn, đảm bảo an toàn cho người dân.
tp-42.jpg
tp-38.jpg
tp-43.jpg
tp-39.jpg
Ghi nhận trưa 29/9, trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cây xanh gãy đổ la liệt. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều.
tp-40.jpg
tp-37.jpg
Theo thống kê sơ bộ của Công ty CP Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh bị gãy đổ. Sau bão, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để thu dọn cây gãy đổ.
﻿tp-46.jpg﻿
33.jpg
tp-48.jpg﻿﻿
﻿tp-32.jpg﻿﻿﻿
Lực lượng Công an Nghệ An đội mưa cắt tỉa gãy đổ, vận chuyển ra khỏi lòng đường trưa 29/9
tp-47.jpg
Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (thứ hai từ phải qua) kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10.
tp-31.jpg
tp-34.jpg
Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, ứng trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch ứng phó với bão. Khi bão đi qua, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại các tuyến đường trọng điểm, phối hợp các đơn vị chức năng cắt tỉa, di dời cây xanh gãy đổ, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ
Thu Hiền
