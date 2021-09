Bao giờ học sinh Hà Nội được tới trường?

TPO - UBND TP.Đà Lạt vừa chỉ đạo phòng ban chức năng lập danh sách để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nhằm đảm bảo an toàn cho các đối tượng này khi bước vào năm học 2021 -2022.

TP - Hai cậu học trò người Mông, Xồng A Thành và Xồng Bá Dần, học sinh lớp 6A1 Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) THCS Quế Phong (Nghệ An) ngồi trong chòi dựng chênh vênh giữa núi rừng hoang vu “hứng sóng”, học trực tuyến. Hình ảnh ấy ám ảnh suốt chuyến đi.

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Năng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa chuyển kết luận kiểm tra Trường mầm non Dương Quan cho cơ quan công an để làm rõ một số tố cáo, phản ánh của phụ huynh về bữa ăn của trẻ mầm non.