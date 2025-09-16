Bảo đảm hậu cần chu đáo, an ninh, an toàn tuyệt đối cho khách mời dự Đại hội XIV của Đảng

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội XIV của Đảng cần được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Đặc biệt, bảo đảm hậu cần chu đáo, các điều kiện an ninh, an toàn tuyệt đối đối với đại biểu, khách mời, đoàn ngoại giao, khách quốc tế được mời dự Đại hội.

Theo TTXVN, chiều 16/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đã chủ trì Phiên họp thứ 4 của Tiểu ban.

Tại phiên họp, bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau Phiên họp thứ 3 (tháng 4/2025) đến nay; về 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.



Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, cũng báo cáo tiến độ hoàn thành các công việc, hạng mục cụ thể như: Phương án thiết kế 2 mẫu huy hiệu dành cho đại biểu dự Đại hội và đại biểu khách mời; công tác lựa chọn các tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền; phương án mời báo chí nước ngoài và Đoàn ngoại giao dự và đưa tin Đại hội; báo cáo tiến độ triển khai, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Đại hội; các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; bố trí lưu trú, sinh hoạt và phương tiện đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Các thành viên của Tiểu ban thống nhất nhận định, về cơ bản, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã và đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Về nội dung, tranh cổ động bảo đảm tính chính luận, tính mỹ thuật cao, với các chủ đề nổi bật về hình tượng Bác Hồ, về biểu tượng sức mạnh của các lực lượng vũ trang; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khí thế đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ…

Các phương án mời phóng viên nước ngoài đưa tin về Đại hội và đại diện Đoàn Ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự Phiên khai mạc, bế mạc Đại hội do 4 cơ quan là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tham mưu, thực hiện nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn.

Công tác thông tin tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho Đại hội; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng các phần mềm theo dõi tiến trình đại hội; công tác lễ tân, phục vụ hậu cần, dự toán tài chính cơ bản bảo đảm được triển khai rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Các đại biểu thống nhất một số nội dung trọng tâm từ nay đến hết tháng 10/2025, bảo đảm kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của Thường trực Tiểu ban.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát công việc đã được phân công, phối hợp chặt chẽ tránh để chậm trễ, sót việc; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đồng thời tránh lãng phí và an toàn tuyệt đối; thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, kết quả hằng tuần; sẵn sàng các điều kiện để đến ngày 15/11/2025 có thể kiểm định, kiểm tra và vận hành thử các thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, hạng mục công trình phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước cần được chuẩn bị thực hiện sớm (dự kiến giữa tháng 10/2025) nhằm tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, Thường trực Ban Bí thư nêu, cần được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Đặc biệt, bảo đảm hậu cần chu đáo, các điều kiện an ninh, an toàn tuyệt đối đối với đại biểu, khách mời, Đoàn ngoại giao, khách quốc tế được mời dự Đại hội XIV của Đảng.

Nêu rõ thời gian từ nay tới Đại hội không còn nhiều, về những nội dung, công việc quan trọng cần được quan tâm, đầu tư, tập trung chỉ đạo thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan, đơn vị và các thành viên trong Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo đôn đốc thực hiện; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện công việc chung...