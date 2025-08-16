Bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh là điểm nhấn trọng tâm, cần được bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nước, hướng đến Nhân dân.

Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức cuộc họp rà soát các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, xuyên suốt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

Trong đó, Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi các hoạt động kỷ niệm, cần được bảo đảm các điều kiện tốt nhất để tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nước, hướng đến Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.



Lưu ý thời gian không còn nhiều, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; bám sát Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm, Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm công việc thông suốt, rõ việc, rõ trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội hoàn thiện các nội dung kịch bản tổng thể, kịch bản điều hành, kịch bản âm nhạc chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, lời thuyết minh diễu binh, diễu hành bảo đảm khoa học, hợp lý, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào, không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thống nhất kịch bản phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, bảo đảm công tác vận hành các nội dung thông suốt, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, tổ chức phân luồng, phân tuyến, thông báo cụ thể việc tạm dừng phương tiện giao thông trên các tuyến đường phục vụ lực lượng diễu binh, diễu hành; triển khai vận hành thử các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.

Về tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu, thành phố Hà Nội khẩn trương tiếp thu ý kiến của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ Đạo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức; bố trí phương án mời đại biểu, các lực lượng Nhân dân tham dự sơ duyệt, tổng duyệt.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế; kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng, tổ chức lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Những vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.