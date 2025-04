Bao bì chuyên nghiệp – con 'át chủ bài' trong kinh doanh

Bao bì không chỉ đơn thuần là vật để đựng hay bảo quản sản phẩm mà được coi là “quân bài chiến lược” trong quá trình gây ấn tượng, thu hút khách hàng và gia tăng doanh số. Đây cũng là phương thức marketing với mức chi phí rẻ nhưng giá trị thu về vô cùng lớn.

Bao bì tác động đến doanh số bán hàng như thế nào?

Sự cạnh tranh của thị trường ngày càng khốc liệt, không chỉ ở kênh bán hàng offline (trực tiếp) mà cả ở kênh bán hàng online (trực tuyến). Giữa một “rừng” sản phẩm thì một trong những yếu tố chính để người tiêu dùng quyết định mua hàng nằm ở bao bì sản phẩm.

Một số nghiên cứu chỉ ra: 70% người tiêu dùng hình thành ấn tượng về một thương hiệu chỉ dựa trên bao bì của sản phẩm và 63% coi bao bì quan trọng như chính thương hiệu (Theo The Drum). Theo The Arka, hơn 30% khách hàng quyết định mua hàng chỉ dựa trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, The Paperworker cũng nhận định: 52% khách hàng cho biết họ có khả năng sẽ mua lại sản phẩm từ một doanh nghiệp nếu họ nhận được sản phẩm được đóng gói trong bao bì chỉn chu.

Điểm chạm đầu tiên giữa sản phẩm với khách hàng chính là bao bì . Người tiêu dùng sẽ luôn ấn tượng với những bao bì bắt mắt, nổi bật, thông tin rõ ràng, đầy đủ, dễ đọc, dễ hiểu và các họa tiết, chữ viết được in sắc nét.

Những yếu tố tạo nên một bao bì sản phẩm ấn tượng

In bao bì sản phẩm phải chăng chỉ cần in theo màu thương hiệu, có logo và hiển thị thông tin của sản phẩm như tên, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng…. là đủ? Điều đó là cần thiết nhưng như vậy sẽ chưa thể tạo được sự khác biệt để chinh phục khách hàng.

Yếu tố quan trọng đầu tiên là bao bì cần phù hợp với thị hiếu của khách hàng mục tiêu. Tệp khách hàng trẻ em sẽ khác với người lớn, khách hàng nữ sẽ khác với khách hàng nam, khách hàng cao cấp khác với khách hàng bình dân… Mỗi tệp khách hàng sẽ yêu thích màu sắc, font chữ, hình ảnh biểu trưng khác nhau… Xác định được điều đó chính là tinh thần của “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Yếu tố thứ hai là bao bì cần gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Xu hướng tiêu dùng xanh trên khắp thế giới đã làm thay đổi tư duy trong sản xuất. Giá trị của sản phẩm không chỉ còn chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, giá thành phù hợp mà còn phải thân thiện với môi trường. Do vậy, xu hướng sử dụng bao bì xanh đang trở thành nhu cầu cấp thiết.

Yếu tố thứ ba trong sản xuất bao bì là phải tạo nên sự khác biệt, đặc trưng riêng để định vị thương hiệu của mình trên thị trường. Sự khác biệt ấy chính là “gương mặt”, “câu chuyện” của thương hiệu mà không thể hòa lẫn vào bất kỳ đâu, khiến khách hàng yêu thích và ghi nhớ.

Tính ứng dụng thực tế của bao bì cũng là yếu tố cần lưu tâm. Bao bì càng thực tế như dễ dàng đóng mở… thì càng dễ sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Ngoài ra, những chiếc túi giấy, chiếc hộp đựng có thể tái sử dụng trong đời sống sẽ tạo ấn tượng tích cực trong mắt người tiêu dùng.

Nosava – Đơn vị sản xuất bao bì chuyên nghiệp

Hoạt động trong ngành in ấn, sản xuất bao bì trong giai đoạn thị trường nhiều thách thức nhưng Công ty Cổ phần Nosava (Bao bì Nosava) đã dần khẳng định được ưu thế của mình và trở thành đối tác uy tín của hàng trăm ngàn khách hàng trong và ngoài nước.

Với sự đầu tư vào công nghệ mới, nâng cao công suất với những dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại và triết lý kinh doanh “Bao bì xanh”, Nosava đã đồng hành cùng các khách hàng cho ra đời những mẫu bao bì ấn tượng, nhiều kiểu dáng độc đáo, giúp lan tỏa và gây dựng chỗ đứng vững chắc thương hiệu của khách hàng trên thương trường.

Ngoài ra, Công ty cũng áp dụng các phương pháp in ấn bền vững, sử dụng chất liệu tái chế và tái sử dụng, tối ưu hóa nguyên liệu và năng lượng tiêu thụ, đóng góp vào mục tiêu toàn cầu về bảo vệ môi trường.

Công ty CP Nosava chuyên sản xuất bao bì, hộp cứng cao cấp, túi giấy cao cấp, bao bì mềm, tem nhãn chất lượng… Nhà máy SX: Lô 882-883-884 Khu TTTM Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Văn Phòng GD: Tòa nhà số 01 đường Louis 17 khu đô thị Louis Hoàng Mai, Hà Nội Hotline: 19006525 Website: https://nosava.com/