Bản tin sáng: Lật thuyền trên sông, 5 người tử vong và mất tích

TPO - Chiếc thuyền di chuyển trên sông Chảy không may vào dòng nước xiết nên bị lật khiến một người tử vong và 4 người mất tích.

Khoảng 9h ngày 15/8, bà Giàng Thị D. (44 tuổi, trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, Si Ma Cai, Lào Cai) điều khiển thuyền trên sông Chảy sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, Mường Khương thăm người thân. Khi đi đến địa phận thôn Cốc Rế, không may vào dòng nước xiết, thuyền bị lật. Trên thuyền có bà Sùng Thị D. (53 tuổi), cháu Lý Anh T. (2 tuổi), cháu Lê Anh Q. (4 tuổi), cháu Lý Thu T. (2 tuổi) cùng trú tại thôn Cốc Rế. Cả 5 người đều rơi xuống sông. Nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h cùng ngày, thi thể Lý Anh T. được tìm thấy. Những người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 16/8, mưa dông tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ đã giảm dần, trời hửng nắng, nền nhiệt không thay đổi. Nhiệt độ từ 26-34 độ C, duy trì dưới ngưỡng nắng nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 19/8, mưa dông quay trở lại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ. Thời tiết miền Bắc cuối tuần này diễn biến xấu khi mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm nhẹ và duy trì trạng thái này đến ngày 23/8. Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung về chiều tối và tối. Người dân đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 15/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.695 ca COVID-19, tăng 267 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Hiện còn 124 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 18 ca so với hôm qua. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.257 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.029.826 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.367.479 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. (XEM CHI TIẾT)

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính tới ngày 15/8, cả nước đã có 4 tỉnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, gồm: Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc Liêu. Báo cáo từ các địa phương cho thấy, ngày cuối cùng nhận hồ sơ, cả nước đã có hơn 3,42 triệu người lao động đang làm việc tại hơn 72,9 nghìn doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với số tiền trên 2,36 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hơn 2,28 triệu người lao động được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 1,44 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 61 % số kinh phí đề nghị). 1.226.427 lao động thuộc 20.406 doanh nghiệp đã nhận được tiền hỗ trợ, tương đương với hơn 876 tỷ đồng (đạt 13,5% so với dự kiến). (XEM CHI TIẾT)

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP liên quan đến việc Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích TNXP (viết tắt Công ty TNXP) đề xuất tạm ngưng hoạt động tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô. Trong đó, Sở GTVT TP.HCM cho rằng việc thu phí hiện nay do Công ty TNXP thực hiện chưa hiệu quả, chưa phản ánh đúng thực tế nên sở chưa có đủ cơ sở để xây dựng tiêu chí chọn đấu thầu đơn vị thu phí. Sở GTVT kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty TNXP kiểm điểm các tồn tại, điều chỉnh bộ máy nhân sự, đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường để công ty này tiếp tục thực hiện có hiệu quả. (XEM CHI TIẾT)