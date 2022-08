Bản tin 8H: Bé 4 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi tiêm thuốc

TPO - Sau thời gian theo dõi tình trạng sốt cao, bé trai 4 tuổi được tiêm Taxibiotic nhưng bị tím tái, co giật rồi tử vong.

Tối 13/8, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã có báo cáo về việc bệnh nhi N.C.T (4 tuổi, ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) tử vong sau khi tiêm thuốc. Theo đó, cháu T. được người thân đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào 17h ngày 12/8 trong tình trạng sốt 40°C. T. được chỉ định xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận và làm các xét nghiệm khác có kết quả đều bình thường. Sau đó, cháu T. được tiêm Taxibiotic thì bất ngờ bị co giật, tím tái toàn thân, tim nghe mờ, nhịp thở không đều… Sau hơn 1 giờ tích cực cấp cứu T. đã tử vong. Chị Trần Thị Nước (mẹ bé T.) cho biết, bệnh viện chẩn đoán T. bị sốc thuốc, không phải viêm màng não.

Sáng 14/8, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ba mẹ con nghi bị mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà 4/15A đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tối 13/8, lực lượng chức năng điều chó nghiệp vụ tìm kiếm các nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến hơn 22h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm quyết định tạm dừng công tác tìm kiếm và tiếp tục triển khai vào hôm sau. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 13/8, lửa bùng phát dữ dội tại ngôi nhà của gia đình ông Đặng Đình Hùng (38 tuổi). Sau khi được cứu thoát khỏi đám cháy, ông Hùng cho biết vợ ông là bà Đặng Thị Hà (32 tuổi) cùng hai con nhỏ mắc kẹt bên trong, không thoát ra được.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành và các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, y tế bộ, ngành về việc đôn đốc thực hiện cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Theo Bộ Y tế đến ngày 5/8, cả nước đã tiêm được hơn 247,3 triệu mũi tiêm, tuy nhiên trên hệ thống ghi nhận hơn 233,7 triệu mũi tiêm. Hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và 15.330.708 người có CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh, thông tin khác...) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy các địa phương có số mũi tiêm sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là TP HCM gần 1,5 triệu mũi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (14/8), vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần ở miền Bắc, một số khu vực ở miền Bắc và Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Trong hai ngày 15-16/8, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ có nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa giông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, chiều tối xuất hiện mưa giông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.815 ca COVID-19. Trong ngày có 137 bệnh nhân nặng, tăng 21 ca so với 24 giờ trước đó. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.186 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.014.637 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.364.355 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 12/8 đến 17h30 ngày 13/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Điện Biên. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.097 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) khẳng định Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả) đã có sai phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 10. Ngày 11/8, 135 học sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh đang học tiết 3 bỗng bị giáo viên thông báo nghỉ do nằm trong danh sách vượt chỉ tiêu. Được biết, chỉ tiêu của tỉnh đặt ra cho trường là 675 học sinh, nhưng trường tiếp nhận hồ sơ của 810 học sinh. Trước đó, đầu tháng 5/2022, Trường THPT Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh và hướng dẫn các bậc phụ huynh làm hồ sơ nhập học cho con em mình. Ngay sau đó, nhà trường đã phân lớp và tổ chức dạy học từ ngày 18/7 dù chưa công bố kết quả tuyển sinh. (XEM CHI TIẾT)