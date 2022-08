Bản tin 8H: Sập nhà 6 tầng phía sau khách sạn ở Hải Phòng

TPO - Cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ sập nhà 6 tầng phía sau khách sạn Hải Yến đêm 11/8.

Đại diện huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, tại xã An Đồng (huyện An Dương) vừa xảy ra vụ sập nhà cao tầng phía sau khách sạn Hải Yến. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 11/8, người dân nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực đường Tôn Đức Thắng. Tại hiện trường, ngôi nhà 6 tầng nằm phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, cả mảng tường từ tầng 5 xuống dưới bên hông khách sạn Hải Yến bị phồng ra bên ngoài. Tòa nhà khách sạn Hải Yến bị nghiêng về phía sau. Theo chính quyền xã An Đồng, khối nhà bị sập thuộc khách sạn Hải Yến, được xây dựng từ hàng chục năm trước nên đã cũ, hỏng, xuống cấp. Khách sạn này đang trong quá trình sửa chữa nên không có người sinh sống. Vụ sập nhà gây xây xát cho một người dân.

Liên quan đến vụ cô gái khỏa thân đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) trong đêm 9/8, đại diện Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, cô gái tên N.V.H. (25 tuổi), hiện đang làm về lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội. Theo vị này, sáng 10/8, qua xét nghiệm, kiểm tra, cơ quan chức năng xác định H. âm tính với chất ma túy, không sử dụng chất cấm. Người nhà cho biết, H. bị mắc bệnh về thần kinh và đã từng đi khám nhiều lần tại Bệnh viện 103, phía bệnh viện cũng có giấy xác nhận H. mắc bệnh hoang tưởng. Vị đại diện thông tin thêm, trước khi cởi đồ đi bộ, H. còn điều khiển xe máy lạng lách trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Ngày 11/8, thông tin từ xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có 2 người tử vong và mất tích do mưa bão. Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn huyện Lạc Thủy có mưa to, dẫn đến nước suối Bang Hang, thôn Đồng Bong (xã Đồng Tâm) dâng cao. Anh Đinh Ngọc Hướng (SN 1984) và vợ là Đinh Thị Nguyệt (SN 1987) khi cố gắng vượt qua suối thì gặp nạn, bị lũ cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết và mất tích. Thi thể chị Nguyệt đã được tìm thấy, còn anh Hướng hiện vẫn mất tích.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế xã hội chiều 11/8, liên quan tới việc thu hồi sổ hộ khẩu của người dân, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua thống kê của Công an TP, Công an TP đã giải quyết 65.586 hồ sơ đăng ký thường trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu và thu hồi số sổ hộ khẩu này theo quy định. Đồng thời, Công an TP đã giải quyết cấp giấy xác nhận về cư trú cho 32.417 trường hợp. Ông Hà khẳng định, khi có CCCD gắn chip, đây là giấy tờ pháp lý duy nhất về cư trú để đi làm thủ tục hành chính và không phải xin thêm giấy xác nhận nào khác.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y Phú Yên thông tin đơn vị đã ghi nhận và báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về tình hình tôm hùm và cá trong lồng của người dân ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu bị chết đột ngột với số lượng lớn. Thống kê cho thấy, ngày 10/8, có trên 29.200 con tôm hùm nuôi trong 200 lồng; hơn 1.200 cá mú và cá chẽm ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, bị chết. Thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ảnh hưởng của bão số 2 trong những ngày qua làm xáo trộn tầng đáy nước biển vùng nuôi. Ngoài ra, trầm tích hữu cơ tích tụ lâu năm do chất thải của hoạt động nuôi trồng, nên các loại khí độc ở tầng đáy thoát ra, tảo độc phát triển khiến tôm, cá thiếu oxy, ngạt khí độc.

Theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7h sáng qua (11/8) đến 6h sáng nay (12/8) tại khắp thành phố đều ở mức rất lớn, phổ biến từ 150-200mm, nhiều nơi trên 200mm, cá biệt tại Thường Tín, tổng lượng mưa tích lũy trong 24h lên tới hơn 500mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngay sau đợt mưa lớn do bão số 2 gây ra, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón một đợt mưa dông mới từ ngày mai (13/8) do tác động của một rãnh thấp hình thành qua miền Bắc. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 16/8, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.367 ca COVID-19, tăng 357 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Đây cũng là ngày có nhiều F0 nhất tại nước ta trong 3 tháng qua. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.418 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.003.554 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 63 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.360.348 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)