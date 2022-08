Bản tin 8H: Tài xế ‘xe điên’ lao vào cây xăng ở Hà Nội khai nhận uống bia

TPO - Lái xe Ngô Công Hán khai nhận gây tai nạn khi đang trên đường về nhà sau cuộc nhậu tại quán bia 540 đường Láng (Hà Nội).

Rạng sáng 13/8, lãnh đạo phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào 21h50 tối 12/8, khi đang lưu thông từ hướng Cầu Giấy về Ngã Tư Sở, xe ô tô màu đỏ BKS 30H- 758.03, do tài xế Ngô Công Hán (SN 1987; trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, đã mất lái và lao thẳng vào cây xăng đặt tại số 111 đường Láng (đoạn gần Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Lúc này bên trong có 4 xe máy đang đổ xăng bị ô tô đâm trúng, 8 người bị thương tích. Tại cơ quan Công an, Hán khai nhận vừa uống bia tại quán bia số 540 đường Láng và đang trên đường đi về nhà thì xảy ra sự việc trên. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 12/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp Quốc khánh 2/9. Theo quyết định của Chủ tịch nước, thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8. Các đối tượng đặc xá bao gồm: Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 12/8 đã có 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích sau những trận mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ do ảnh hưởng của bão số 2. Trong đó: Lào Cai 1 người mất tích, Hòa Bình 3 người thiệt mạng và 3 người mất tích, Phú Thọ 1 người thiệt mạng và Tuyên Quang 1 người mất tích. Nguyên nhân chết người và mất tích chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối, ngầm tràn nước chảy xiết, trẻ em bị đuối nước. Mưa lớn cũng làm hơn 300 ha lúa và hoa màu của bà con bị ngập úng. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ bị sạt lở taluy dương.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và quyết định thành lập văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải - sỹ quan đầu tiên của lực lượng CAND được Chủ tịch nước cử đi thực hiện gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Bộ Nội vụ báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức thôi việc. Theo đó, từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức (thuộc TPHCM) có 676 cán bộ, công chức và 5.501 viên chức thôi việc theo nguyện vọng. Qua theo dõi thực trạng, UBND TP.HCM rút ra một số nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, bao gồm: chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ; cơ hội thăng tiến và áp lực công việc.

Ngày 12/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.192 ca COVID-19. Đây là số bệnh nhân nặng tăng cao nhất sau 1 ngày trong nhiều tháng qua tại nước ta. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.897 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.009.451 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 116 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.362.540 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 11/8 đến 17h30 ngày 12/8 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.096 ca. (XEM CHI TIẾT)