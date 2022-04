Bản tin Hình sự: Thiếu niên rủ cụ ông vào khách sạn quan hệ đồng tính rồi ra tay sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 4/4: Một học sinh Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư tử vong; Tên cướp đột nhập phòng ngủ, kề dao vào cổ nữ sinh 'xin' điện thoại và mật khẩu; Mâu thuẫn tiền bạc, chủ nợ đâm con nợ tử vong; Thiếu niên rủ cụ ông vào khách sạn quan hệ đồng tính rồi ra tay sát hại...

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) vừa tuyên phạt Trần Quang Vinh (20 tuổi) 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản. Theo cáo trạng, vì muốn có xe máy để đi lại nên giữa tháng 7/2020, Vinh (khi ấy chưa đủ 18 tuổi) vào diễn đàn dành cho người đồng tính kết bạn với ông Minh (71 tuổi). Sau khi trò chuyện, Vinh rủ ông Minh vào khách sạn để quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc ông Minh vào nhà vệ sinh, Vinh lục tìm chìa khóa xe máy, nhưng chưa kịp lấy. Khi cụ ông yêu cầu quan hệ, Vinh không đồng ý, đòi về thì bị ông Minh kéo lại. Thấy vậy, Vinh rút dao đâm liên tiếp vào người cụ ông cho đến khi nạn nhân tử vong.

Trưa 4/4, người dân sinh sống tại tòa chung cư V4 The Vesta, ở quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện một học sinh cấp 2 rơi từ tầng cao chung cư xuống giếng trời tầng 2 tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, Nam Định), đốt phòng trọ của người yêu ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vì không gặp được người yêu, khiến nhiều người thương vong, mới đây công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án “Giết người và Hủy hoại tài sản” để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, phát hiện đối tượng này đã có chồng, con và chồng của Hải không hề biết vợ mình có quan hệ yêu đương với người khác. (Xem chi tiết)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Đinh Quang Nhất (SN 1990) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, rạng sáng ¼, Nhất bịt mặt đột nhập phòng trọ của nữ sinh viên Nguyễn Thị Hồng L (SN 1997) nhưng bị nạn nhân phát hiện. Thấy vậy, Nhất dùng dao dí vào cổ L, đe dọa không được la hét. Sau đó, đối tượng này lấy đi điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng, “xin” mật khẩu điện thoại và một ví tiền cá nhân. (Xem chi tiết)

UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã vận động và yêu cầu các hộ dân đang thuê mặt bằng xung quanh sân vận động Chi Lăng khẩn trương tháo dỡ, trả mặt bằng để bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự TP để xử lý, thi hành án bản án liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo, về việc thời gian qua xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Trung tâm kiểm soát dịch COVID-19, gọi điện thoại dọa nạt, yêu cầu người dân mắc COVID-19 chuyển tiền để không bị đưa đi cách ly. (Xem chi tiết)

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt số tài sản. Theo trình báo, ông T (82 tuổi) bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an, thông báo ông T có liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó, ông T phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh đã tạm giữ Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi) để điều tra về hành vi “giết người”. Theo điều tra, Ngân và L. T. N (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tiền bạc và nhiều lần cự cãi, đánh nhau do N thiếu tiền nhưng không trả. Mới đây, Ngân thấy N đi ngang nhà nên dùng dao rượt theo nhưng không đuổi kịp. Lúc này, một người quen ngụ cùng xóm chạy xe máy đến nên Ngân nhờ chở đi tìm. Khi đuổi kịp N, Ngân cầm dao tự chế xông đến chém N khiến nạn nhân bị thương và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)