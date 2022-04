Bản tin Hình sự: Truy tìm người phát tán video nam sinh nhảy lầu

TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Truy tìm người phát tán video nam sinh nhảy lầu; Hứa giúp vay 20 triệu USD để lừa tiền 'bôi trơn'; Bắt băng nhóm tín dụng đen, ném mắm tôm vào nhà con nợ; Điều tra đối tượng nghi đặt bom tự chế vào khách sạn ở Hải Phòng...

Có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện một dự án du lịch tại TP Nha Trang, qua người quen giới thiệu, ông T.H (trú Đà Nẵng) tìm đến bà Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, Hà Nội) nhờ giúp đỡ và đã chuyển cho bà Lan tổng 2,2 tỷ đồng tiền “bôi trơn” nhưng sau nhiều năm vẫn không vay được vốn và bà Lan không trả lại tiền. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC02) vừa triệt phá thành công chuyên án chuyên tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ hình sự 4 đối tượng, trong đó Nguyễn Đình Vương (SN 1995, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) cầm đầu. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng cho hàng trăm người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', sau đó, dùng mắm tôm ném vào nhà hoặc đánh đập con nợ để đòi tiền. Bước đầu xác định, băng nhóm này đã thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đang truy tìm người phát tán, chia sẻ clip và bức thư tuyệt mệnh liên quan vụ nam sinh lớp 10 nhảy từ tầng cao chung cư. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang điều tra, xác minh tính xác thực của những thông tin được chia sẻ liên quan vụ việc. Cơ quan công an cũng đề nghị người dân ngừng chia sẻ, phát tán nội dung trên để tránh gây hoang mang, ảnh hưởng xấu tới gia đình người tử vong.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Luyện Xuân Tràng, sinh năm 1973, trú tỉnh Hưng Yên về tội “Buôn lậu” cùng 8 bị can khác cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là vụ buôn lậu xăng, dầu lớn nhất tại Bình Thuận, với tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ 31 đối tượng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Được biết, chỉ trong hơn 1 năm, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra đối tượng cài đặt vật nghi bom tự chế vào khách sạn Bảo An (địa chỉ xã An Tiến). Lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết, ngay sau khi thu giữ tang vật, đơn vị đã gửi về Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) để giám định có phải là bom mìn hay không. (Xem chi tiết)

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nổi lên hoạt động của các đối tượng lập tài khoản giả mạo hoặc chiếm đoạt facebook, zalo của cán bộ, lãnh đạo sở, ngành, rồi mạo danh họ để vay mượn tiền. Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh thông tin, lần tìm những kẻ giả mạo cán bộ lãnh đạo để âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. (Xem chi tiết)