Bản tin Hình sự: Bị khởi tố vì nhiều lần đến nhà 'bạn gái nhí' làm chuyện người lớn

TPO - TPO - TIN NÓNG ngày 30/3: 'Kịch bản' bán cổ phiếu nhằm hưởng lợi 530 tỷ đồng của ông Trịnh Văn Quyết ra sao?; 'Hack' Facebook chiếm đoạt tiền từ tài khoản chứng khoán; Người tự xưng Ban chỉ đạo chống dịch ở quận 7 ‘thoát’ án tù giam; Giấu ma tuý trong thuốc chữa yếu sinh lý;…

Liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC bị khởi tố điều tra về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”. Cơ quan điều tra xác định vị Chủ tịch Tập đoàn FLC đã thông đồng thổi giá cổ phiếu FLC, đồng thời hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng từ việc bán không công bố 74,8 triệu cổ phiếu. (Xem chi tiết)

Đầu năm 2021, Trương Công Đại (SN 2001, trú tại TX. Đông Hòa, Phú Yên) kết bạn rồi trở thành người yêu của N. (chưa đủ 16 tuổi). Phát hiện Đại đến nhà chơi rồi làm “chuyện người lớn” nhiều lần với con gái, tháng 2/2022, mẹ của N. đã tố giác đến cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an TX. Đông Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Công Đại về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi"

Sau khi tỉnh rượu, Rah Lan Giang (SN 2001, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đi qua vườn cà phê phát hiện chị H. (SN 1976, trú cùng xã) đang tưới nước đã nảy sinh ý định hiếp dâm nạn nhân. Giang lấy khúc gỗ đập vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ném xuống giếng phi tang. (Xem chi tiết)

Để ngụy trang ma túy (cần sa) đặt mua qua mạng về bán kiếm lời, 5 thanh niên ở Uông Bí (Quảng Ninh) đã bỏ vào hộp thuốc đông y nhãn hiệu trị yếu sinh lý để qua mặt cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)

Bà Lê Thị Dung (SN 1971, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị khởi tố điều tra về hành vi lạm thu, chi ngoài sổ sách tài chính. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, quê Tiền Giang) 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Ông Nhân bị cáo buộc tự xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch’ gây rối siêu thị ở quận 7 vào cuối tháng 8/2021. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Anh Điệp (SN 1991, trú Lạng Sơn) về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Điệp đã “hack” tài khoản Facebook cá nhân của người khác rồi gửi thông tin đăng nhập tài khoản chứng khoán cho chị H. (trú tại Hà Tĩnh), chiếm đoạt số tiền 107 triệu đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử bị cáo Lê Anh Dũng (SN 1965, trú tại TP. HCM) - chủ doanh nghiệp, Phan Bùi Bảo Thi (SN 1971, trú tại TP Đà Nẵng) - cựu nhà báo và Nguyễn Huy (SN 1977, trú tại Quảng Trị) - cựu cán bộ công an về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân". Các bị cáo bị cáo buộc đã dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, bài viết không đúng sự thật, xuyên tạc… nhằm bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết)