Bản tin Hình sự: Đi tưới cây lúc đêm muộn, người phụ nữ bị hãm hiếp rồi phi tang xác

Công an Gia Lai vừa bắt khẩn cấp Rah Lan Giang (SN 2001) để điều tra hành vi liên quan vụ giết người, hiếp dâm rồi phi tang thi thể chị T.T.H (SN 1976). Theo điều tra, sau khi uống rượu, Giang về cãi nhau với gia đình, rồi bỏ ra chòi ở rẫy ngủ. Tuy nhiên, khi đi qua vườn cà phê, Giang thấy chị H đang rọi đèn tưới nước nên nhặt khúc gỗ đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Sau đó, Giang bóp cổ và hiếp dâm nạn nhân. Tiếp đến, đối tượng kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết. (Xem chi tiết)

Công an TP Thái Bình đang điều tra đơn tố cáo ông N.T.S (51 tuổi) xâm hại tình dục bé T (10 tuổi, S là chú họ của T). Theo đơn trình bày của mẹ bé T, chiều 19/3, khi T và các bạn đang chơi ở nhà, thì ông S đến rủ bé T về trang trại của mình chơi rồi xảy ra sự việc. Đến ngày 29/3, cháu T bị đau vùng kín nên kêu với mẹ và kể lại sự việc. (Xem chi tiết)

TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối với Lê Thị Diệu My (30 tuổi), Trần Thị Thanh Trà (29 tuổi, An Giang) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (25 tuổi) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Theo cáo trạng, My và Trà đã nhiều lần tổ chức cho 13 đối tượng người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh trái phép, vào ở tại cơ sở lưu trú và massage do My làm chủ, còn Hằng có vai trò giúp sức cho 2 đối tượng vừa nêu. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Tháp vừa bắt giữ Võ Văn Linh (30 tuổi, Bình Dương) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi) để điều tra hành vi “Giết người”. Theo điều tra ban đầu, Linh, Nguyệt và Nguyễn Văn Tới (20 tuổi), xảy ra mâu thuẫn với Võ Văn Nhã (33 tuổi). Trong lúc cự cãi, Linh rút súng rulo bắn chết anh Nhã, rồi cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”, kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc. Bộ Tài chính nhấn mạnh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”, kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng, nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số có thể là nơi để lợi dụng kinh doanh lô đề một cách hợp pháp, tiềm ẩn tổ chức đánh bạc. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng tuần tra của Hạt cùng UBND phường 7 và đơn vị chủ rừng đã mật phục, bắt quả tang 5 đối tượng phá rừng tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 148A, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 8 cây rừng có đường kính gốc từ 15-20cm bị chặt hạ nằm ngổn ngang, chưa kịp tẩu tán. Bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng nhau phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp, lập vườn sản xuất nông nghiệp. (Xem chi tiết)