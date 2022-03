Bản tin Hình sự: Dùng ảnh 'nóng' ép con riêng của vợ quan hệ tình dục

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Tạm hoãn xuất cảnh một tổng giám đốc ở TPHCM; Khởi tố gã trai bị cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ; Triệu tập nghi can bắn vỡ cửa kính nhiều nhà trong khu đô thị ở Hải Phòng; Trường ĐH Luật nói gì việc một trưởng khoa bị tố giác cưỡng dâm?;...

Ông Cao Văn Sang (Tổng giám đốc Cty CP Nhựa Sài Gòn) bị tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo việc thi hành án. Lý do của quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Sang là để đảm bảo thi hành án. Cụ thể, Cty CP Nhựa Sài Gòn do ông Sang đại diện theo pháp luật đang còn nợ 1 doanh nghiệp nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Viết Hoài (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mang súng vào Phòng giao dịch BIDV huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) để cướp tài sản nhưng bị khống chế, bắt giữ. Theo cơ quan công an, khẩu súng của đối tượng mang vào chi nhánh ngân hàng chứa nhiều viên đạn. Đối tượng bóp cò nhiều lần nhưng súng không nổ. Được biết, Hoài đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức lên tiếng về thông tin đang xôn xao dư luận cho rằng một trưởng khoa của trường có hành vi cưỡng bức, xâm hại một cô gái. Lãnh đạo trường ĐH Luật Hà Nội cho biết, đã giao cho các đơn vị chức năng tiếp nhận, xác minh, làm rõ và giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo khách quan, nghiêm minh, đúng quy định. Vị lãnh đạo nhấn mạnh kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có), không né tránh, không bao che. (Xem chi tiết)

Sau nửa tháng đánh nhau với người dân tại dự án thi công thủy điện Mây Hồ, 24 đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau đã bị cơ quan chức năng ở Lào Cai khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn. Trong đó, Hoàng Quang Chương (SN 1979, trú tại tổ 12, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích" và "cướp giật tài sản". Cùng nhóm Chương có 8 đối tượng khác vướng tiền án, tiền sự. (Xem chi tiết)

Gia đình không thấy thầy L.N.P (SN 1981) dạy môn giáo dục thể chất trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xương Giang, (TP Bắc Giang) về nhà nên đi tìm và phát hiện thầy P. tử vong trong nhà đa năng của trường. Hiện Công an TP Bắc Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Vừa điều trị ổn định sức khỏe do bị cắt “của quý”, Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra hành vi cưỡng dâm con riêng của vợ. Theo điều tra, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu L. (15 tuổi) con riêng của vợ, Hoan đã tạo một tài khoản facebook tán tỉnh cháu L., rồi dùng ảnh nhạy cảm của cháu L. ép quan hệ tình dục nhiều lần. (Xem chi tiết)

Có sở thích với súng, ông Nguyễn Văn H. (SN 1952, ở đường Hàm Nghi, Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) làm nghề sửa xe đạp tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt rồi lên tầng 3 của nhà để ngắm bắn, khiến nhiều cửa kính tại Khu đô thị Hoàng Huy Riverside (phường Thượng Lý) bị vỡ. Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)