Bản tin Hình sự: Thêm tình tiết mới vụ gã đàn ông giết người tình rồi phân xác thành 2

Liên quan đến vụ án Phạm Văn Dũng (37 tuổi), giết người tình là Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi), rồi phân xác phi tang ở TP Ninh Bình, ông Phạm Văn Năm (bố Dũng) cho biết, trước ngày công an phát hiện thi thể đã bị cắt rời của chị Thêm trong nhà, ông thấy con trai có biểu hiện lạ, mặt tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp. Đồng thời, ông thấy nền nhà nhiều nước, nhớp nháp, Dũng bảo là lau nhà, có chuột chạy nhưng theo lời người bố, nghi phạm không có thói quen hay dọn dẹp nhà cửa. "Tôi hỏi nó cái xô đỏ (loại to khoảng 20 lít) tôi hay dùng đâu thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu", ngay sau đó, ông khóa trái cửa và lập tức đến trụ sở công an trình báo sự khác thường. (Xem chi tiết)

Công an Bà Rịa-Vũng Tàu vừa khởi tố 7 đối tượng để điều tra liên quan đến vụ án làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan tổ chức Nhà nước. Trước đó, khi khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, tổ công tác phát hiện, lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn giả, hình dấu của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như Công an phường Mỹ Xuân, Sở Y tế, Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ cùng gần 400 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học,… (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang xác minh thông tin tố giác, về việc chị N (tên nạn nhân đã được thay đổi), thông qua mối quan hệ trong gia đình, đã quen biết một lãnh đạo bệnh viện, kiêm trưởng khoa một trường đại học và được định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ tới bệnh viện này làm việc. Tuy nhiên, trong một lần đi du lịch, chị N bị người đàn ông này cưỡng bức. Sau đó, chị N tiếp tục bị ép quan hệ tình dục, nếu không đồng ý sẽ bị phát tán clip nhạy cảm. Ngoài ra, chị này tố còn bị vị lãnh đạo trên đe dọa, khủng bố để đạt được mục đích, thậm chí đánh đập. Trao đổi với báo chí, vị lãnh đạo bệnh viện nói trên từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi), Quản Minh Tuấn (22 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Lộc đang chở Tuấn bằng xe máy đi trên đường, thì thấy hai cô gái đang ngồi trên xe máy, tay cầm điện thoại. Lập tức, Lộc vượt lên từ phía sau, áp sát phía bên trái cô gái để giật Tuấn điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp giật bất ngờ, nạn nhân tri hô “Cướp…cướp” và điều khiển xe truy đuổi. Sau đó, hai cô gái đuổi kịp và tông vào đuôi xe hai tên cướp khiến cả hai ngã xuống đường. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hoá vừa bắt quả tang đối tượng Len Thị Hòn (SN 1983) ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại CQĐT, Hòn khai đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một đối tượng người Việt Nam. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa bắt khẩn cấp Mai Vũ Lộc (SN 1979); Lê Văn Tấn (SN 1986), Trịnh Hoàng Phước (SN 1984) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1986) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo điều tra, 4 đối tượng đã nhiều lần gọi điện cho ông N.H.L (người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng) chửi bới, đe dọa, yêu cầu ông L phải chi tiền bảo kê, nếu không sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát. Sau đó, nhóm này còn đến đe dọa, bắt công nhân của ông L phải ngừng bơm cát, đồng thời yêu cầu ông L phải gặp nhóm này để thoả thuận, giao tiền bảo kê. (Xem chi tiết)

Mới đây, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, CQĐT Bộ Công an mới ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC để làm rõ một số nội dung liên quan đến ông này. Đối với thông tin lan truyền việc ông Quyết bị bắt giam là thất thiệt, không chính xác. (Xem chi tiết)