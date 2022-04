Bản tin Hình sự: Tin mới vụ cô gái đốt nhà trọ bạn trai khiến nhiều người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 3/4: Nam thanh niên tử vong bất thường bên ngôi mộ; Nhậu về, nghịch tử đánh mẹ tử vong; Tin mới vụ cô gái đốt nhà trọ bạn trai khiến nhiều người thương vong...

Liên quan đến vụ việc Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, Nam Định) đốt nhà trọ ở Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) khiến nhiều người thương vong, vì ghen tuông do không gặp được bạn trai, mới đây công an cho biết Hải đã có chồng và con nhỏ 5 tuổi đang sinh sống ở Nam Định. Chồng của Hải cho biết, 2 vợ chồng hiện đang ở trọ tại Hà Nội và làm nhân viên cho một nhà hàng ở Tây Hồ (Hà Nội). Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, người chồng không hề biết vợ mình có quan hệ với nam thanh niên C.V.H (quê Tuyên Quang). (Xem chi tiết)

Đầu giờ sáng 3/4, người dân đi viếng mộ tại nghĩa trang Triều Châu (KP Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện 1 thi thể nam giới từ 20 – 30 tuổi; mặc đồ thể thao đá bóng áo màu xanh đen; nằm ngữa dựa vào ngôi mộ, chân trái dính nhiều vết bùn đất, quần và cẳng chân phải dính nhiều dung dịch keo nhựa đã khô cứng. Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định thông tin về nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Minh (Kiên Giang) vừa bắt giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, do tranh chấp ngư trường khai thác hải sản, nhóm đối tượng vừa nêu đã dùng ‘bom xăng' tự chế, tấn công một chiếc tàu đang neo đậu. Hậu quả làm một người bị bỏng nặng, với thương tật là 57%. (Xem chi tiết)

Công an Trà Vinh đang tạm giữ Kiên Được (SN 1988) để điều tra về hành vi “giết người”. Theo điều tra ban đầu, tối 30/3, sau khi uống rượu cùng bạn xong, Được về nhà, thấy mẹ ruột là bà T. T. B (SN 1954) đang nằm ngủ. Lúc này, Được nghĩ mẹ mình có nhiều con nhưng không phụ nuôi dưỡng, chăm sóc và cho đây là gánh nặng của Được. Hậm hực vì suy nghĩ đó, Được gọi mẹ dậy nói chuyện. Sau khi xảy ra cự cãi, Được đã dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người bà B làm bà té ngã rồi tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc, hai ngày qua mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã trước đầu xe ô tô trên địa bàn quận Phú Nhuận, TPHCM với nội dung "tài xế ô tô say xỉn gây tai nạn bỏ chạy, tông xe đặc chủng của CSGT", mới đây Đội CSGT - Trật tự - Công an quận Phú Nhuận cho biết, thông tin trên là chưa chính xác; chiếc mô tô dựng trước đầu xe ô tô bị nghiêng chứ không phải tài xế xe vi phạm cố tình tông vào xe đặc chủng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi bị 4 nam đồng nghiệp (16 – 19 tuổi) ở Công ty TNHH TK Tech Vina (huyện Việt Yên, Bắc Giang) hiếp dâm tại phòng trọ, Sở Lao động Thương binh và xã hội Bắc Giang cho hay, ngay sau khi vụ án xảy ra, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ưu tiên điều tra vụ án này nhằm làm rõ hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng này và làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em. (Xem chi tiết)