Bản tin Hình sự: Thấy phòng trọ ẩu đả, người đàn ông sang can ngăn rồi gây ra án mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 7/10: Lời khai của hai đối tượng nhận 5 triệu đồng để đốt xe ô tô ở TPHCM; Chủ nợ nhờ cô đưa học sinh về 'gặp bố lần cuối', điều xe cứu thương và bình gas đến trường; Thấy phòng trọ ẩu đả, người đàn ông sang can ngăn rồi gây ra án mạng...

Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Quốc Chí (SN 1978, Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, thấy phòng trọ đối diện xảy ra đánh nhau vì mâu thuẫn chuyện mời nhậu, nên Chí chạy đến can ngăn thì bị Kim Sĩ (SN 1993, Sóc Trăng) đánh vào trán. Tức giận, Chí nắm chân của Sĩ rồi nhấc lên làm Sĩ té ngã xuống đất. Chí dùng chân phải đạp mạnh một cái vào vùng ngực và dùng tay đấm một cái vào mặt của Sĩ rồi bỏ đi. Hậu quả, Sĩ tử vong sau đó do vỡ gan, dập ruột và lách.

Liên quan vụ xe ô tô tiền tỷ đỗ trước nhà ở TPHCM bị kẻ lạ mặt phóng hỏa, ngày 7/10, Công an TPHCM đã tạm giữ Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (cùng SN 2005, An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Tại CQĐT, Đạt và Long khai được đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để thực hiện hành vi. (Xem chi tiết)

Công an TP Thái Nguyên đang điều tra việc một trường học trên địa bàn nhận được cuộc gọi của người tự xưng là dì của em N và nói bố em bị tai nạn, đang hấp hối, nhờ giáo viên đưa cháu về để nhìn mặt bố lần cuối. Trong khi trước đó, mẹ cháu N nhận được tin nhắn đòi nợ, đe dọa rằng nếu không trả nợ sẽ cho các cháu nghỉ học. Sau đó vài ngày, các đối tượng đòi nợ đặt 2 bình gas mang đến trường, gọi điện yêu cầu nhà trường cho em N nghỉ học, nếu không sẽ cho phát nổ bình ga, đốt trường. Tiếp đó, chúng còn gọi cả xe cứu thương đến trường học. (Xem chi tiết)

Công an Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Khải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau) và Mạc Huỳnh An (35 tuổi, nguyên Kế toán trưởng) để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép. Trước đó, Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng, là các khoản thu của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau mà Khải chỉ đạo không đăng nộp, mở quỹ riêng tự sử dụng. (Xem chi tiết)

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà trọ tại ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn ma túy và 1 khẩu súng (tương tự vũ khí quân dụng) cùng 3 viên đạn. Các đối tượng khai mua số ma túy trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở Bình Dương về sử dụng dần và bán lại. Còn súng thì Nguyễn Hồng Thiên Bảo (29 tuổi) khai khi dọn dẹp bên hông nhà đang thuê, thì phát hiện nên cất giấu nhằm mục đích sử dụng hoặc bán. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa bắt tạm giam Đào Văn Thái (SN 1996), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Thái liên lạc qua zalo với chị H.T.L (SN 1994) và nói mình có khả năng đổi tiền và trao đổi, thống nhất với chị L là đổi 30.000 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) để lấy trên 100 triệu VNĐ, theo tỷ giá thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Thái, chị L không nhận được tiền Trung Quốc như thỏa thuận. (Xem chi tiết)

Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố Trương Thị Hiệp (34 tuổi, Quảng Nam), nguyên kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng, để điều tra về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2019, Hiệp đã lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí chi phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng để chiếm đoạt từ ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)