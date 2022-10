Bản tin Hình sự: Cô gái dùng clip 'ân ái' để tống tiền người yêu cũ

TPO - TIN NÓNG ngày 4/10: Người phụ nữ giết chồng khi đang ngủ trưa, rồi dựng chuyện bị giang hồ sát hại; Tạm giữ đối tượng dâm ô bé gái 10 tuổi ở Bắc Giang; Cô gái dùng clip 'ân ái' để tống tiền người yêu cũ...

Trong thời gian yêu người đàn ông quê Hà Tĩnh, Trần Thị Thanh (32 tuổi) có quay một số clip "ân ái" riêng tư. Gần đây, khi đã chia tay, Thanh và người tình mới là Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi) bàn nhau đe dọa, uy hiếp tinh thần bạn trai cũ để chiếm đoạt tiền. Theo đó, Thanh yêu cầu bạn trai cũ đưa 80 triệu đồng. Nếu không, Thanh và Điệp sẽ gửi video cho gia đình anh này ở Hà Tĩnh, rồi đăng lên mạng xã hội. Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt giam Thanh và Điệp về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An), công an Bình Dương cho biết, các đơn vị đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định; xem xét việc cấp phép hoạt động quán karaoke cũng như phê duyệt phương án PCCC. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam Lê Anh Xuân (SN 1980, TP HCM), chủ quán karaoke An Phú về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. (Xem chi tiết)

Anh L.T.K (22) đang ngồi ăn trong quán thì có hai thanh niên lạ mặt xông tới hỏi: “Lúc nãy mày chửi ai?” rồi lao vào tấn công anh. Trong lúc hỗn loạn, một người cầm viên đá đánh vào đầu anh K, người còn lại cầm một vật giống khẩu súng ngắn chỉa về phía anh K, rồi buông lời đe dọa. Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)

Ông Trương Tấn Hưng, Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang bị công an tạm giữ về hành vi đánh bạc, trong lán trại của chủ một doanh nghiệp trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh (53 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn nên nhân lúc chồng là ông Huỳnh H (51 tuổi) ngủ trưa, Hoanh cầm dao đâm nhiều nhát vào đầu, ngực, lưng ông H. Khi dao gãy, Hoanh tiếp tục lấy chày gõ lưỡi dao lại, đâm xuyên người ông H, khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hoanh xóa dấu vết hiện trường, dựng chuyện ông H bị giang hồ đòi nợ sát hại rồi đến công an trình báo. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với Vừ Bá Già (SN 2007) về tội Giết người. Theo cáo trạng, Già đang uống rượu thì bạn học là Mùa Chứ Dị (SN 2004) đến rủ đi đánh Lầu Bá T (SN 2004). Dù không có mâu thuẫn gì với T, nhưng Già vẫn đồng ý tham gia. Sau đó, khi thấy T bỏ chạy, Già đuổi theo, dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu của T, khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ Đỗ Quốc Anh (SN 1969) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, chị N. T. N tố cáo Anh có hành vi dâm ô con gái mình là M (SN 2012). (Xem chi tiết)